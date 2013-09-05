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"Cep"teki kilitlerde son 2 gün

Cep telefonlarına işletmeciler tarafından yüklenen ancak başka operatörlerin, SIM kartlarıyla kullanılmasını engelleyen elektronik kilitler, 7 Eylül'de kaldırılacak

"Cep"teki kilitlerde son 2 gün

Cep telefonlarına işletmeciler tarafından yüklenen ancak başka operatörlerin, SIM kartlarıyla kullanılmasını engelleyen elektronik kilitler, 7 Eylül'de kaldırılacak

05 Eylül 2013 Perşembe 16:42
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KASTAMONU - Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 7 Haziran'da aldığı kararla mobil haberleşme hizmeti sunan firmaların müşterilerine indirimli veya bedelsiz verdikleri cihazlara koydukları elektronik kilitlerin 7 Eylül'den itibaren kullanılamayacağını söyledi.

Ağaoğlu, söz konusu uygulamanın tüketicilere GSM operatörlerince belli bir süre abonelik ve sadece o operatörün SIM kartıyla kullanılması şartıyla düşük fiyatlı verilen taahhütlü cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi elektronik haberleşme cihazlarının başka operatörlerin SIM kartlarıyla kullanabilme olanağı sunacağını belirtti.

"SIM kilitli cihaz devri bitiyor"

Ağaoğlu, bunun geç ama yerinde alınmış bir karar olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Elektronik kilitli cihaz kullanan tüketiciler, bundan böyle diledikleri operatöre geçiş kararını daha özgür alabilecek. Kilitli cihazların kilitlerinin kırılarak, başka GSM firmalarının SIM kartlarıyla da kullanılmasını sağlamak için bazı cep telefon satıcıları cihazın cinsine göre, 20 ile 100 lira arasında ücret alıyordu. Ayrıca kilitli cihazlara müdahale ederek, diğer operatörlerin hatlarıyla görüşmesine imkan sağlıyorlardı. Tüketiciler artık korsan kilit kırıcılarına para ödemek zorunda kalmayacak."

"Sorun yaşayanlar nereye başvuracak?"

Şu anda yüzbinlerce cihazın kilitli olduğunu aktaran Ağaoğlu, tüketicilerin karar yürürlüğe girdikten hemen sonra operatörlerine müracat ederek, kilitleri açtırabileceklerini söyledi.

Ağaoğlu, risk altına girilmeden işlemin ücretsiz yaptırılacağını dile getirerek. "Eğer herhangi bir sorun yaşarlarsa BTK'nın tuketici@btk.gov.tr adresine başvursunlar. Eğer bundan sonuç alamazlarsa bulundukları il ve ilçelerdeki tüketici hakem heyetlerine dilekçeyle müracaatta bulunsunlar " diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 16:43
Anahtar Kelimeler:
Cep
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