Cep telefonuyla ocak televizyon çalıştırılabilecek

ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), çoklu SIM kart kullanımına imkan sağlayan yönetmeliği yayımladığını ifade etti. Söz konusu düzenleme ile Türkiye'de yeni sayılan makineler arası iletişim hizmetlerinin gelişeceğini vurgulayan Yıldırım, ayrıca uluslararası arenada rekabet edecek servislerin geliştirilmesini, yeni iş alanlarının oluşturulmasını ve ekonomiye büyük katma değer sağlamasını beklediklerini söyledi.

Makineler arası iletişim (M2M) olarak adlandırılan uygulamaların dünyada hızla arttığını, buna paralel olarak Türkiye'de de çeşitli alanlarda uygulamaya başlandığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Artık yollar, evler, arabalar ve ev aletleri akıllandı. Konuşabilme yetisi de sadece insana ait değil artık. Makineler de dile geldi. Akıllı makineler birbirleriyle etkileşim halinde. Bu hayatın her alanında insanın yaşamını kökten değiştirecek yeniliklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Türkiye gelişen iletişim altyapısı sayesinde dünyadaki bu trendleri ve uygulamaları kolaylıkla takip edebiliyor."

"Her makinenin SIM kartı olacak"

Yıldırım, günümüzde makinelerin de kendi arasında cep telefonları gibi mobil şebekeler üzerinden iletişim kurulabildiğini belirterek, böylece birçok sistemin entegre çalıştırılabildiğini söyledi. Söz konusu sistemlerin SIM kartlar yardımıyla kurulacağını ve her makinenin ayrı bir IP numarası olacağını anlatan Yıldırım, bu kapsamda 1 aboneye tek numarada çoklu SIM kart tahsisine ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Düzenlemeyle çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere bir numaranın birden fazla SIM karta atanarak kullanılabileceğini ifade eden Yıldırım, söz konusu numaranın tahsisli olduğu abonenin tek bir abone sayılacağının altını çizdi.

"Önlemlerimizi aldık"

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de akıllı yollar, akıllı evler üretilmeye, akıllı araçlar kullanılmaya başlandığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar artık bir cep telefonu veya tablet bilgisayarla evdeki perdeleri açıp kapatabilecek, ocağı, televizyonu, musluğu, buzdolabını, çamaşır ve bulaşık makinesini iler birçok ev aletini, komutlar vererek ayarlayarak istediği dakikada devreye girmesini veya durdurulmasını sağlayabilecek. Akıllı makineler çok hızlı bir şekilde yaygınlaşacak. Bu durumda sıkıntı yaşamamak için şimdiden önlemlerimizi almaya, bu konudaki düzenlemelerimizi yapmaya başladık. Yayınladığımız yönetmelik ile SIM kart kullanımına ilişkin telsiz ücretlerinde düzenleme yaparak çoklu SIM kart uygulamalarının önünü açtık."