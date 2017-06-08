Cep telefonunda şans oyunları oynamak güvenli mi?

Cep telefonları ile yaşanan bir başka sorun ise güvenli olmayan sitelere girilmesi sonucu, zararlı bir yazılımın telefona yüklenmesi ve bütün bilgilerin hackerlarca ele geçirilmesi.

Bu noktada pek çok online mobil bahis seven kişinin aklına aynı soru geliyor, “Bahis yaptığım, casinosunda oyun oynadığım site ne kadar güvenli?” Bu sorunun cevabı esasında çok basit. Türkçe casino siteleri çoğunlukla zararlı yazılıma sahip değil ve üyelerinin mobilden gelmesi halinde de bir sorun yaşatmıyor.

Casino siteleri genellikle oldukça gelişmiş şifreleme programları ile korunmakta. Müşterilerinin bilgileri dışında, hesapları, oynadıkları bahisler ve yatırılan paralar kırılması imkansıza yakın güvenlik duvarlarıyla koruma altına alınmış durumda. Ancak casino sitelerine giren kullanıcıların, tabii bütün cep telefonu kullanıcılarının, dikkat etmesi gereken husus güvenli olmayan ağlardan internete bağlanma.

Şayet güvenli olmayan bir ağ üzerinden internete bağlanılırsa, çok da zor olmayan bir şekilde cep telefonundaki bütün bilgiler istenmeyen kişilerin eline geçebilir.

Las Vegas’ta bu yıl düzenlenen hacker fuarında tanıtılan bir ürün, bulunduğu ortamda wi-fi üzerinden internete bağlanan bütün cep telefonları tespit edip, güvenli olmayan ağ kullananların sistemine girmeyi sağlıyor. Bu noktadan sonra telefondaki bütün bilgiler ele geçiriliyor.

Kısaca cep telefonundan bir işlem yaparken, gidilen site kadar kullanılan internetin de güvenli olup olmadığına bakmak şart. Aksi halde sadece casino üyelik bilgileri değil, hayatınıza dair cep telefonunuzda bulunan her şey ele geçirilebilinir.

Cep telefonu sahiplerinin ayrıca olası çalınma durumlarına karşı telefonlarındaki güvenliği arttırması, cep telefonunun bulunmasını sağlayacak uygulamaları yüklemesi ve olabildiğince şifre koyması en akıllıca önlem olur. Bunların yanında önemli bilgilerin bir bilgisayara veya buluta atılması da yedekleme açısından önemli bir önlemdir.

Bu güvenlik önlemleri yapıldıktan sonra cep telefonu çalınsa bile kullanılamaz. İçinde bulunan bilgiler cep telefonu sahibi tarafından yedek olarak depolanan yerden alınır. Böylelikle cep telefonunun başına bir iş gelince yeniden herkesin telefon numarasını istemek veya yok olduğu düşünülen fotoğraflara üzülmek gerekmez.

Cep telefonlarının güvenliği sağlanıp, güvenli internet hatları üzerinden bağlanıldığı zaman ise bir sorun yaşanması olası değildir. Tabii bu noktada bilinen ve güvenilen siteleri ziyaret etmek önemli. Zira hackerlar güvenli olmayan siteler üzerinden mesaj yoluyla programlar gönderip, telefonlara sızmaya kalkabilir.

Cep telefonu sahipleri bu sebepten bilmedikleri sayfa adreslerine pek girmemeli ve tanımadıkları kişi veya kurumlardan gelen linkleri tıklamamalıdır. Bu şekilde cep telefonları tehlikelerden uzak tutulur. Ardından güvenli bir şekilde internete girip eğlenmek ve üyesi olunan siteden bahis oynamak oldukça zevkli olur.