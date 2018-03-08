CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşen, uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayacak inovasyon ortamının hazırlanması için izlenmesi gereken politikaların ele alındığı CEO Club “Tasarım ve İnovasyon Zirvesi” sektör liderlerini buluşturdu. Amgen, Arçelik, Doğtaş Kelebek, Kütahya Porselen, Papara ve Vitra’nın co-sponsorluğunda düzenlenen zirve, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Colman Deegan “Dijital teknolojiler tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik ediyor”

Dünya daha bağlı hale geldikçe, yeni fırsatların bizi çevrelediğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle konuştu:

“Dijital teknolojiler, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve pozitif deneyim sağlamak için temel araç haline geldi. Bugün Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti (IoT), tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik eden bilgiyi sağlıyor. IoT teknolojisi günlük aktiviteleri analiz ederek, şirketler için muazzam miktarda bir müşteri öngörüsü sağlamayı mümkün kılıyor. Bu yönüyle IoT, her endüstride var olan işletmelerin operasyonlarını dönüştürecek, devrim niteliğinde bir teknoloji. IoT pazarının 2020 yılına kadar 50 milyar dolardan fazla olacağını da göz önünde bulundurursak, Endüstri 4.0’ı yakalamak için işletmelerin yeni nesil teknolojilere adapte olması ve dijitalleşme süreçlerini tamamlamaları her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, en son dijital teknolojileri Türk insanlarının, işletmelerinin ve ülke ekonomisinin yararı için sunuyoruz. İnanıyoruz ki, dijitalleşmiş şirketlerin sayısının artması Türkiye ekonomisinin potansiyelini güçlendirecektir. Yarına Hazırım Platformumuz çatısı altında sunduğumuz, işletmelerin verimliliğini artıran yenilikçi çözümlerimizle onları yarının ve iş yapmanın değişen dünyasına hazırlıyoruz. Müşterilerimizin dijital iş ortağı olarak, teknolojinin yenilikçi yollarını kullanarak, iş yapış şekillerini dönüştürmelerini desteklemeye devam edeceğiz.”

Zirve; Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir’in “Geleneksel Bir İş Alanı İnovasyonla Dönüşebilir mi?” başlıklı konuşmasının ardından, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı’nın “Yeni Nesil Ödeme Sistemleri” ve Arçelik İnovasyon Direktörü Erkan Duysal’ın “İnovasyonla Başarmak: Güçlü İş Birlikleri ve Yeni İş Modelleri” başlıklı konuşmalarıyla devam etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın konuşmasının ardından ise, “İnovasyonla ve Tasarımla Büyüyenler” konulu panel düzenlendi. Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli konuşmacı olarak yer aldı. Panelin ardından, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker de “İnovasyona Liderlik” başlıklı bir konuşma yaptı.