Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117191
ALTIN
162.778
DOLAR
3.8161
STERLİN
5.2943
EURO
4.7296
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri...
'Nusret' 103 yıl sonra aynı rotada
'Nusret' 103 yıl sonra aynı...
Fenerbahçe Doğuş, Litvanya deplasmanında
Fenerbahçe Doğuş, Litvanya deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 25....
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'

CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “Tasarım ve İnovasyon Zirvesi” Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşti. Amgen, Arçelik, Doğtaş Kelebek, Kütahya Porselen, Papara ve Vitra’nın co-sponsorluğunda düzenlenen “CEO Club Tasarım ve İnovasyon Zirvesi”, sektörün lider isimlerini bir araya getirdi.

CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “Tasarım ve İnovasyon Zirvesi” Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşti. Amgen, Arçelik, Doğtaş Kelebek, Kütahya Porselen, Papara ve Vitra’nın co-sponsorluğunda düzenlenen “CEO Club Tasarım ve İnovasyon Zirvesi”, sektörün lider isimlerini bir araya getirdi.

08 Mart 2018 Perşembe 12:23
0 Okunma
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşen, uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayacak inovasyon ortamının hazırlanması için izlenmesi gereken politikaların ele alındığı CEO Club “Tasarım ve İnovasyon Zirvesi” sektör liderlerini buluşturdu. Amgen, Arçelik, Doğtaş Kelebek, Kütahya Porselen, Papara ve Vitra’nın co-sponsorluğunda düzenlenen zirve, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Colman Deegan “Dijital teknolojiler tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik ediyor”

Dünya daha bağlı hale geldikçe, yeni fırsatların bizi çevrelediğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şöyle konuştu:

“Dijital teknolojiler, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve pozitif deneyim sağlamak için temel araç haline geldi. Bugün Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnterneti (IoT),  tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik eden bilgiyi sağlıyor. IoT teknolojisi günlük aktiviteleri analiz ederek, şirketler için muazzam miktarda bir müşteri öngörüsü sağlamayı mümkün kılıyor. Bu yönüyle IoT, her endüstride var olan işletmelerin operasyonlarını dönüştürecek, devrim niteliğinde bir teknoloji. IoT pazarının 2020 yılına kadar 50 milyar dolardan fazla olacağını da göz önünde bulundurursak, Endüstri 4.0’ı yakalamak için işletmelerin yeni nesil teknolojilere adapte olması ve dijitalleşme süreçlerini tamamlamaları her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, en son dijital teknolojileri Türk insanlarının, işletmelerinin ve ülke ekonomisinin yararı için sunuyoruz. İnanıyoruz ki, dijitalleşmiş şirketlerin sayısının artması Türkiye ekonomisinin potansiyelini güçlendirecektir. Yarına Hazırım Platformumuz çatısı altında sunduğumuz, işletmelerin verimliliğini artıran yenilikçi çözümlerimizle onları yarının ve iş yapmanın değişen dünyasına hazırlıyoruz. Müşterilerimizin dijital iş ortağı olarak, teknolojinin yenilikçi yollarını kullanarak, iş yapış şekillerini dönüştürmelerini desteklemeye devam edeceğiz.”

Zirve; Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir’in “Geleneksel Bir İş Alanı İnovasyonla Dönüşebilir mi?” başlıklı konuşmasının ardından, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed F. Karslı’nın “Yeni Nesil Ödeme Sistemleri” ve Arçelik İnovasyon Direktörü Erkan Duysal’ın “İnovasyonla Başarmak: Güçlü İş Birlikleri ve Yeni İş Modelleri” başlıklı konuşmalarıyla devam etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın konuşmasının ardından ise, “İnovasyonla ve Tasarımla Büyüyenler” konulu panel düzenlendi. Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli konuşmacı olarak yer aldı.  Panelin ardından, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker de “İnovasyona Liderlik” başlıklı bir konuşma yaptı.  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon ZirvesiGeleceğin Trendleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
'İnsansı' robotlar kışla nöbetine talip
'İnsansı' robotlar kışla nöbetine talip
NX CAM Express
NX CAM Express
Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'
Üniversitelilerden 'Hava Savunma Robotu'
'Silikon Vadisi üzerinden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz'
'Silikon Vadisi üzerinden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz'
NASA meteoroloji uydusu fırlattı
NASA meteoroloji uydusu fırlattı
Haritacılık tarihine ışık tutuyor
Haritacılık tarihine ışık tutuyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ