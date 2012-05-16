Cebin yerini akıllı telefon aldı

Dünyada bu yılın ilk çeyreğinde cep telefonu satışı miktarı 2009'dan beri ilk kez yüzde 2 düşerken, yeni çok fonksiyonlu akıllı telefon satışı yüzde 44,7 ile patladı.



Amerikan kamuoyu araştırma kuruluşu Gartner'ın yayımladığı rakamlara göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel cep telefonu satışı 419,1 milyon adet oldu. 2009'un ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez cep telefonu satışlarında düşüş meydana geldi.

Buna karşılık mobil iletişim pazarında büyük büyüme gösteren akıllı telefonlardan bu yılın ilk çeyreğinde 144,4 milyon adet satıldığını belirten Gartner, bu alanda artışın yüzde 44,7 olduğuna işaret etti.

Uzman Anshul Gupta, cep telefonu satışlarındaki düşüşün Asya-Pasifik bölgesindeki talebin azalmasına bağlı olduğunu ifade ederek, Çin yeni yılı dolayısıyla ilk çeyreğin geleneksel olarak Asya pazarında en iyi dönem olmasına karşılık büyük üreticilerin pek fazla yeni ürün çıkarmadığını ve kullanıcıların bu yılın sonuna doğru yeni kuşak akıllı telefonları beklediğini kaydetti.

Cep telefonu pazarında Koreli Samsung'un, 1998'den bu yana dünyanın bir numarası olan Finlandiyalı Nokia'yı tahtından indirdiğini belirten Gartner, Samsung'un 86,5 milyon (yüzde 25,9 artış), Nokia'nın da 83,1 milyon (yüzde 22,7 azalma) adet cep telefonu sattığını bildirdi.

Yılın ilk çeyreğine ait verilere göre, Samsung akıllı telefon piyasasında da 38 milyon adet satışla Apple'ın önünde yer aldı.

Ocak'tan Mart'a kadar satılan akıllı telefonların yüzde 56'sından fazlasında Google'ın Android işletim sistemi yer alırken, Apple'ınki yüzde 16 oldu.

Gartner'ın araştırma verilerine göre, Android işletim sistemli Samsung akıllı telefon satışı, Android ile çalışan akıllı telefon satışlarının yüzde 40'ından fazlasına ulaştı. Bu pazarda başka hiçbir üretici yüzde 10'u aşamadı.

Dünyada cep telefonu satışı sıralamasında üçüncü sırada bulunan Apple'ın satışlarının da bir yılda ikiye katlanarak 33,1 milyon adete ulaştığını belirten Gartner, bu şirketin son model cihazı "iPhone 4S"in büyük bir başarı yakaladığını kaydetti.

Çin, bu yılın ilk çeyreğinde 5 milyonu bulan satış rakamıyla Apple'ın ABD'den sonra ikinci büyük pazarı haline geldi.