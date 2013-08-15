Çankırı'da antilop fosili bulundu

ÇANKIRI - Çankırı'da ''Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'' kazı alanında yapılan çalışmalarda 40 santimetrelik boynuza sahip antilop fosili bulundu.



Yapraklı ilçe yolu üzerinde bulunan kazı alanındaki çalışmalarda bugüne kadar aralarında 8 milyon yıllık fosillerin de bulunduğu kalıntılara ulaşıldı.



Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yürütülen kazılarda 40 santimetre uzunluğunda boynuza sahip antilop fosili bulundu.



Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazılarda fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, kılıç dişli kaplan ve kuyruksuz maymun gibi 20'ye yakın türün kalıntılarına ulaşıldığını belirterek, ''Fosillerden elde edilen bilgiler ışığında, 8 milyon yıl öteye gidebiliyoruz. Bu fosiller geçmişe ışık tutuyor” dedi.



Fosil yatağının ender rastlanan, çok yoğun ve farklı türlerin bulunduğu bir lokalite olduğuna dikkati çeken Erol, ''Bu bölge, hayvanların göç yollarından biri. Hayvanların buradan kuzeye göç ettiğini tahmin ediyoruz. Fosillerin üzerinin killi toprak ile kaplanması, yıllarca bozulmadan kalmalarını sağlamış" diye konuştu.



Erol, çeşitliliğin çok olduğu fosil lokalitelerinin zor bulunduğunu kaydederek, Çankırı'nın bu açıdan önem taşıdığını dile getirdi.



"Yeni bir tür olabilir"



Yaklaşık 16 yıldır devam eden kazılarda bu yıl yeni bir fosil türüne daha rastladıklarını aktaran Erol, "Bu yıl ilk kez yaklaşık 40 santim uzunluğunda boynuza sahip bir antilop türü bulduk. Burada ilk kez bulunuyor. Bu antilop türünün Türkiye'de benzeri var mı, bunu araştıracağız. Belki de tek tür olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Erol, kazıların eylüle kadar süreceğini sözlerine ekledi.



