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Buzulların altında volkanik keşif

Bilim adamları, Antarktika'daki en büyük buzulun altında volkanik bir sıcaklık kaynağı keşfetti.

Buzulların altında volkanik keşif

Bilim adamları, Antarktika'daki en büyük buzulun altında volkanik bir sıcaklık kaynağı keşfetti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 16:29
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Buzulların altında volkanik keşif

ANKARA 

Rhode Island Üniversitesi Okyanus Bilimleri Enstitüsünün yürüttüğü çalışmada, Pine Island buzulu altında aktif bir volkanik sıcaklık kaynağı saptandığı belirtildi.

Okyanus Bilimleri Enstitüsünden Brice Loose, 2014'te Antarktika'ya yapılan keşif gezisi sırasında Pine Island buzulundan ve okyanustan çok sayıda numune aldıklarını kaydederek, buzuldaki erimenin kaynağını bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Araştırmaları sonucunda aldıkları numunelerde helyum-3 asal gazının yüksek konsantrasyonlarını görmeye başladıklarını belirten Loose, bunun da volkanik bir bulgu olduğuna işaret etti.

Loose, böyle bölgelerde volkanların sahip olduğu sıcaklık ve duman gibi göstergeleri görmenin mümkün olmadığını çünkü volkanik yarığın buzun kilometrelerce altında bulunduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BuzullarKeşifBilim Adamları
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