Bulut Sunucuyu Diğer Sunuculardan Ayıran Özellikler

Bulut Sunucuyu diğer sunucu türlerinden ayıran en iyi özelliklerden birisi hareketli ve etkin bir yapıya sahip olmasıdır. İşiniz ile ilgili uygulama , veri ve daha bir çok şeyi bulut sunucularda depolamak hem hız hem de dinamik bir yapıya sahip olduğu için değişkenlik özelliği de sağlayacaktır. Bulut sunucuları dinamik yapısı sayesinde sadece ihtiyacınız kadar kullanırsınız bu da size maliyet avantajı sağlar. Örneğin 1TB’lik bir hard disk satın alıp bunu bir sunucu olarak kullanabilirsiniz bu hard disk’in boyutu ne ise sizin toplam depolama alanınız o olmuş olur. Fakat bulut sunucularda durum böyle değildir. Bulut sunucularda kullanım miktarınıza göre sunucuyu ayarlayabilirsiniz. Fazla kullandığınızda kapasiteyi arttırıp az kullandığınızda kapasiteyi düşürme imkanına sahip olursunuz. Kullanmadığınız alanlar için ödeme yapma devrini bulut sunucular kapatıyor.

Bulut sunucuların birçok özelliği web sitenizin performansını artırmak için sıralanabilir. Bunların tamamına Cloudeos’un özellikler sayfası üzerinden ulaşmanız mümkün.

Güvenilir Bir Depolama Alanı

Bulut sunucular diğer sunuculara göre oldukça güvenilirdir. Normal sunucularda bir web sitesindeki veriler belli bir lokasyondaki sunucularda saklanırken Bulut sunuculardaki durum bundan farklıdır. Bulut sunucularda aynı anda birden çok yerde saklı olarak bulunduğu için verilerinizi güvenle saklayabilirsiniz. Herhangi birinin başına bir şey gelse dahi yedek sunucularda saklanan veriler ile yolunuza sorunsuz bir şekilde devam etmeniz mümkün olacaktır.

Hesaplı Bir Maliyet

Bulut sunucuların kullanılmasının en önemli nedenlerinden birisi de hesaplı bir kullanım imkanı sunmasıdır. Bir web sitesinin trafiğinin her ay aynı olmadığını düşündüğümüzde normal bir sunucu kullanıp sabit bir ücret ödemek mali açıdan gereksiz olacaktır. Bulut sunucu sayesinde web sitenizin o ayki trafiği ne kadarsa o kadar ücret ödemiş olursunuz. Bu da değişken trafik nedeniyle yetersiz sunucu sorunu yaşamanızın önüne geçtiği gibi trafiğiniz azaldığında ödediğiniz ücretin boşa gitmesinin önüne geçilir. https://www.cloudeos.com/tr/fiyat sitesinden standart ve profesyonel paketlerin ne kadar ekonomik olduğunu görebilirsiniz.

Her Zaman Stabil Performans

Bulut sunucuların normal sunuculardan bir diğer farkı ise istikrarlı bir performans grafiği sağlamasıdır. Her yoğunlukta aynı performansı alabileceğiniz bulut sunucular normal sunucularda yaşayacağınız yoğunluk sorunundan etkilenmeden işlerinize güvenle devam edersiniz. Gelişmiş teknolojik mimarisi nedeniyle bulut sunucular bir çok farklı lokasyonda aynı anda çalışarak her zaman aynı performansı almanızı sağlar.