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Bu proje görme engelliler için 'ilaç' olacak

Ordu'da öğrenim gören lise öğrencileri, geliştirdikleri proje sayesinde, görme engellilerin ilaç kullanımında hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bu proje görme engelliler için 'ilaç' olacak

Ordu'da öğrenim gören lise öğrencileri, geliştirdikleri proje sayesinde, görme engellilerin ilaç kullanımında hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

26 Mayıs 2017 Cuma 15:52
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Bu proje görme engelliler için 'ilaç' olacak

Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Enis Poyraz ve Furkan Durak, görme engellilere yönelik proje hazırlamaya karar verdi. 

Öğretmenleri Serkan Sağlam koordinesinde görev alan öğrenciler, görme engellilerin ilaç tüketiminde yaşadıkları sorunları araştırdı.

Öğrenciler, özellikle söz konusu engellilerin, son kullanma tarihi geçmiş ve zarar verecek ilaçları kullanmaması adına bir proje üzerinde çalıştı.

Web Tasarım Bölümü öğrencileri, hem eczacının hem de hastanın cep telefonunda kullanılabilecek bir yazılım programı geliştirdi.

Hastanın kimlik numarası üzerinden programa bilgileri giren eczacı, telefona okuttuğu ilacın adını, özelliklerini, gün içerisinde tüketim süresini, son kullanma tarihi gibi bilgileri sesli olarak kaydediyor. Görme engelli vatandaş ise kullanım sırasında elindeki ilacı telefona okutarak tüm bilgileri sesli olarak takip ediyor.

Bu program sayesinde görme engelliler, ilacın tanımını ve kullanıma ilişkin bilgileri dinleyerek herhangi bir olumsuzluktan uzak duruyor.

Projeden, yaşlılar ve okuma yazma bilmeyenlerin de faydalanması amaçlanıyor.

"NFC-Göz" isimli proje ile TÜBİTAK'ın "Lise öğrencileri araştırma projeleri" yarışmasına katılan öğrenciler, kategorilerinde Türkiye ikincisi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altınordu Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiGörme EngelliNFC-Göz
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