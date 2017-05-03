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BTK'dan 'Wikipedia' açıklaması

BTK Başkanı Sayan,"Wikipedia tarafından bazı sayfaların kaldırılması maalesef gerçekleştirilmedi. Türkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değildir." dedi.

BTK'dan 'Wikipedia' açıklaması

BTK Başkanı Sayan,"Wikipedia tarafından bazı sayfaların kaldırılması maalesef gerçekleştirilmedi. Türkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değildir." dedi.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:12
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BTK'dan 'Wikipedia' açıklaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, BTK'da düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Wikipedia'nın bazı sayfalarıyla ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığını ancak verilen kararlara karşın bunların kaldırılmadığını hatırlattı. 

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Sayan, "Bu konuda söylenecekleri mahkemeler tarafından söylüyoruz. Bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

BTK Başkanı olarak birkaç sayfa için Wikipedia'nın kapanmasına üzüldüğünü belirten Sayan, Türkiye'nin bilgi medeniyeti olduğunu vurguladı.

Türklerin en büyük filozoflarından hükümdarlarına kadar, bileni övüp değer verdiğini anlatan Sayan, şöyle devam etti:

"'Öğrenen, öğreten ya da onlara hizmet eden olun' düsturuyla hareket ederiz. Bunu bilmeyen ve bulunduğu yerdeki kurallara uyma konusunda ağır davranan site yöneticilerine, Wikipedia'ya bakıp bizi tanımalarının iyi olacağını bildirmek isterim. Her branşta olduğu gibi milletimiz bilginin inceliklerinde derinleşmiş ve buna bilmenin başka bir boyutu olan irfan adını vermiştir. Bu noktada bilgiyi işlemiş, kıyaslamış, faydalısını tercih etmiş milletimiz her olayı Anadolu irfanı dediğimiz bakış açısıyla değerlendirir, yüzeysel olarak bakmaz. Olayın detaylarını bilmeden verilen mesajlar bizim tarafımızdan bu irfanla değerlendirmiştir."

Wikipedia'ya çağrı 

Wikipedia'ya çağrı yapan Sayan, "Wikipedia bilgiyi veriyorsa teyit de ediyor olması gerekir. Benim çağrım Wikipedia'nın kapanmasına sebep olan problemleri halletmesi, bu noktada gerekirse sistemin rehabilite edilmesidir. Bu anlamda yıllardır söylediğimiz, internette yalan haberle uluslararası mücadele konusunda son dönemde yaşanan gelişmeleri önemsiyoruz. Hatta bu eksikliği Wikipedia yöneticilerinin de görerek 'wikitribune' isimli inisiyatifi başlatmalarını olumlu buluyoruz. Yalan haberle mücadele hepimizin faydasına bir durumdur." diye konuştu. 

'Kimse 'ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değildir'

Sayan, art niyetli editörler nedeniyle yanlış gündem maddelerinin tutulmasında ısrar edilmesini yanlış bulduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk içinde herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Kimse 'ben Türk mahkemelerini tanımam' deme hakkına sahip değildir. Olay yargıya intikal ettiği için ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Wikipedia'nın açılması yolunda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
BTKWikipediaÖmer Fatih Sayan
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