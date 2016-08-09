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BTK, 45 bilişim uzman yardımcısı alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 45 bilişim uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

BTK, 45 bilişim uzman yardımcısı alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 45 bilişim uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

09 Ağustos 2016 Salı 10:16
2548 Okunma
BTK, 45 bilişim uzman yardımcısı alacak

ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 45 bilişim uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen adaylar, kurumun internet sitesindeki başvuru formunu dolduracak ve istenilen belgelerle başvurularını 31 Ağustos-6 Eylül'de yapacak.

En az 70 puan alma şartı 

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şartı aranacak.

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden 5 gün içinde ilan edilecek ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilecek.

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2016 10:17
Anahtar Kelimeler:
BTKönce Vatan
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