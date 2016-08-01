Boru hatlarına 'Midas' koruması

Petrol ve doğalgaz boru hatlarının güvenliğinin sağlanması için Türk mühendislerince geliştirilen sistem, 50 kilometrelik hat boyunca en küçük hareketliliğin algılanmasını sağlıyor. "Midas" ile kritik öneme sahip BOTAŞ petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

ASELSAN uzun süredir üzerinde çalıştığı "Midas" fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi hayata geçirdi.

Sistem, Türkiye'deki binlerce kilometre uzunluğundaki petrol ve doğalgaz boru hatlarının güvenliği açısından önem taşıyor. "Midas", kurulduğu alanlardaki insan ve araç hareketliliği ile buralardaki en küçük kazı faaliyetlerini anında tespit edebiliyor.

Sistemle Türkiye'nin en önemli değerlerinden olan ve kritik öneme sahip BOTAŞ petrol ve doğalgaz boru hatlarının güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Sınır güvenliğinde de önemli katkı sağlaması beklenen sistem, kritik tesislerin güvenliğinin sağlanmasında da kullanılabilecek. Kullanım kolaylığı ve düşük maliyeti de sistemin diğer avantajı olarak dikkat çekiyor.

Türk mühendislerince tasarlandı

"Midas", standart fiber-optik kablo kullanarak, 50 kilometre hat uzunluğunda algılama yapabiliyor. Sistemin geliştirme faaliyetlerinde, yerli kaynaklar kullanılırken Bilkent Üniversitesi NANOTAM Araştırma Merkezi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapıldı.

ASELSAN mühendislerince tasarlanan sistem Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü heyetlerine yapılan gösterimden de tam not aldı.