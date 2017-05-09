Bordan üretilen yapıştırıcı ameliyatlarda kullanılabilecek

MALATYA - İnönü Üniversitesinde bilim insanları tarafından 6 yıllık bir çalışma sonucu üretilen ve patenti alınan bor madeni destekli yapıştırıcı, ameliyatlarda, vücut içi operasyonlarda ve vücut dışı yaralanmalarda kullanılabilecek.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Burhan Ateş ve Doç. Dr. Süleyman Köytepe, 2011'de Turgut Özal Tıp Merkezindeki cerrahların ameliyatlarda kullanılmak üzere biouyumlu yapıştırıcı talebi üzerine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler (BAP) destekli çalışma başlattı.

Yapıştırıcı üzerinde uzun yıllar araştırma yapan Prof. Dr. Burhan Ateş ve Doç. Dr. Süleyman Köytepe'in yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi verdi ve ameliyatlarda, vücut içi ve dışında kullanılabilecek "Bor temelli mukavemeti arttırılmış antibakteriyel ve biouyumlu poliüretan yapıştırıcı" üretildi.

Prof. Dr. Ateş ve Doç. Dr. Köytepe, Türk Patent Enstitüsünden yapıştırıcının patentini aldı.

Antibakteriyel özelliği de bulunuyor

Prof. Dr. Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doku yapıştırıcılarının özellikle cerrahi operasyonlarda önemli ve kullanımın da yaygın olduğunu belirterek, tıp fakültesinden kendilerine gelen talepler doğrultusunda ilk çalışmalarına 2011'de başladıklarını söyledi.

Çalışmalar sonucunda bu yılın başlarında bor madeninden yapıştırıcıyı ürettiklerini ve patentini aldıklarını kaydeden Ateş, formülasyonun biyouyumluluğunun yanında antibakteriyel özelliğinin de bulunduğunu ifade etti.

Biyouyumlu yapıştırıcıyı seri üretime geçirmek için firmalarla görüştüklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Amacımız biyouyumlu ve güçlü yapıştırma gücünü içinde barındıran yapıştırıcı yapmak. Ülkemizde bunun üretimine ilişkin çalışma mevcut değil. Biz aldığımız patentle çalışmayı üretime dökmeyi amaçlıyoruz. Projemizle ilgili Avrupa Birliği Accelerating the Commercialization of Technology (ACT) yatırım fonu aracılığı ile fizibilite raporu hazırlattık. Prototipini üretmeyi amaçlıyoruz. Ülkemiz açısından önemli bir katma değer oluşturacak proje olduğunu düşünüyoruz."

"Operasyon bölgesinde enfeksiyon oluşmasını önleyici olarak fayda sağlayacak"

Yapıştırıcının ameliyatlar dışında farklı alanlarda da kullanılabileceğini anlatan Ateş,"Bor temelli yapıştırıcı ameliyatlarda, vücut içi operasyonlarda ve vücut dışındaki yaralarda da kullanılabilir. Ayrıca vücut dışı yaralanmalar, sezaryen ameliyatlarında dikişleri destekleyici, dikişlerin arasına sıvı kaçmasını engelleyici olarak kullanılabilir. Bu sayede operasyon bölgesinde bir enfeksiyon oluşmasını önleyici olarak da fayda sağlayacaktır. Ayrıca dikişe alternatif olabilir mi veya dikişi çok çok azaltabilir mi diye çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Süleyman Köytepe de üretilen yapıştırıcının moleküler yapısının belirlenmesi alanında çalışmalar yaptığını ve mevcut yapıştırıcıların bir kısmının yapıştırma gücünün düşük olduğunu ifade etti.