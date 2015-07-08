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Bitkisel verimi artıran bakteri keşfedildi

SÜ Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda yapılan çalışma sonucu, hem bitkisel verimi artıran hem de gübre gereksinimini düşüren bakteri bulundu.

Bitkisel verimi artıran bakteri keşfedildi

SÜ Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda yapılan çalışma sonucu, hem bitkisel verimi artıran hem de gübre gereksinimini düşüren bakteri bulundu.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 16:11
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Bitkisel verimi artıran bakteri keşfedildi
KONYA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda yapılan çalışma sonucu, hem bitkisel verimi artıran hem de gübre gereksinimini düşüren bakteri bulundu.

SÜ'den yapılan açıklamaya göre, Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Er ve Yüksekokul Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öğüt, "Alkalin topraklarda rizosfer pH'sını (Hidrojenin Gücü) düşüren bakteri uygulaması" buluşuyla Türk Patent Enstitüsü'nden patent almayı başardı.

Buluşun, tarımda bitkisel verimi artırmayı ve gübre kullanımını azaltmayı hedeflediği için hem ekonomik hem de çevreci bir yaklaşım olarak kabul edildiği belirtildi.

"Ülkemiz tarımına uygundur"

Doç. Dr. Mehmet Öğüt, yaklaşık 10 yıl süren çalışmalarda keşfettikleri bir bakteri türünün, asit salgılayarak toprakta zor çözünebilir durumdaki mineralleri çözdüğünü ve böylece bitkiye eksik olan besin maddelerini sağladığını tespit ettiklerini belirtti.

Keşfedilen bakterinin, yerel kaynaklardan alındığı için ülke tarımında kullanımının uygun olacağını ifade eden Öğüt, "Buğday başta olmak üzere mısır, şeker pancarı ve domateste olumlu sonuçlar alınmıştır. Tohuma uygulama, sulama suyuna karıştırma ve fide daldırma yöntemleriyle kullanılabilmektedir" diye konuştu.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Er ise ülke genelindeki toprakların bazı bitki besin maddeleri açısından fakir olduğunu, bu durumun tarımda yüksek verim almanın önündeki önemli engellerden biri olduğunu söyledi.

 Bitki besin maddelerinin eksikliğini gidermek için genelde gübreleme yapıldığını anımsatan Er, şunları kaydetti:

"Kimyasal gübreler, kullanımı pahalı olduğu gibi aynı zamanda toprak, su ve hava ortamlarında çevre kirliliklerine de neden olmaktadır. Buluşumuz, gübre kullanımını azalttığı ve bitkisel verimi artırdığı için hem ekonomik hem de çevreci bir uygulama olacaktır. Bu açıdan da çalışmamız tarıma önemli bir gelişme getirdi."

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 15:38
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Önce Vatan Gazetesi - Bitkisel Verimi Artıran Bakteri Keşfedildi
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