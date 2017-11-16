Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107775
ALTIN
159.447
DOLAR
3.8847
STERLİN
5.1097
EURO
4.5759
Zimbabve'de askeri müdahale
Zimbabve'de askeri müdahale
'Hamsi' zirveyi kaptırmıyor
'Hamsi' zirveyi kaptırmıyor
İşsizlik ağustosta azaldı
İşsizlik ağustosta azaldı
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü Var 
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü...
'kasımpatı'
'kasımpatı'

Bir genin daha obezite bağlantısı keşfedildi

Önemli proteinlerin hücre zarına bağlanmasında kilit rol oynayan ankyrin-B genindeki varyasyonların, kişinin çok yemese de kilo almasına neden olabileceği bildirildi.

Bir genin daha obezite bağlantısı keşfedildi

Önemli proteinlerin hücre zarına bağlanmasında kilit rol oynayan ankyrin-B genindeki varyasyonların, kişinin çok yemese de kilo almasına neden olabileceği bildirildi.

16 Kasım 2017 Perşembe 11:19
0 Okunma
Bir genin daha obezite bağlantısı keşfedildi

ABD'deki Research Triangle merkezinin fareler üzerinde yaptığı araştırma, ankyrin-B varyasyonlarının, yağ hücrelerinin glükozu normalden daha hızlı içine çekmesine ve en az iki kat büyümesine yol açtığını gösterdi.

Bilim adamları, bu denkleme yaşlanan metabolizma ve yüksek yağ içeren beslenme düzeni eklendiğinde obezitenin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesinden Vann Bennett, "Bu genin, atalarımızın kıtlık dönemlerinde enerji depolamalarına yardımcı olduğuna inanıyoruz. Gıda bolluğu yaşanan bugün ise ankyrin-B varyasyonları, obezite salgınını körükleyebilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Bilim adamlarının, 30 yıl önce keşfettiği ankyrin-B geni, daha önce otizm, kas distrofisi, yaşlanma, diyabet ve ritm bozukluğuyla ilişkilendirilmişti.

Obezite bağlantısı, ankyrin-B varyasyonlarının yol açtığı ritim bozukluğuna sahip farelerin, sağlıklı olanlardan daha şişman olduğunun gözlenmesi üzerine incelenmeye başlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDBilim AdamlarıObezite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya büyüklüğünde bir dış gezegen keşfedildi
Dünya büyüklüğünde bir dış gezegen keşfedildi
Hem sıcak hem serin tutma özellikli kumaş geliştirildi
Hem sıcak hem serin tutma özellikli kumaş geliştirildi
Orbital ATK'nın kargo mekiği UUİ'ye fırlatıldı
Orbital ATK'nın kargo mekiği UUİ'ye fırlatıldı
Yerli otomobil için 'şehirler yarışıyor'
Yerli otomobil için 'şehirler yarışıyor'
150 kamu kurumundan bilişimciler buluşacak
150 kamu kurumundan bilişimciler buluşacak
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi' robotlar olabilir
Medeni Kanun 2.0'ın yeni 'kişisi' robotlar olabilir
NASA Jüpiter'in yeni görüntülerini yayımladı
NASA Jüpiter'in yeni görüntülerini yayımladı
Koyunlar insan yüzlerini tanıyor
Koyunlar insan yüzlerini tanıyor
150 bin bilgisayarda Pardus'a milli göç hedefleniyor
150 bin bilgisayarda Pardus'a milli göç hedefleniyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ