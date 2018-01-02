Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117535
ALTIN
158.524
DOLAR
3.7567
STERLİN
5.0916
EURO
4.5324
Çocuklara en fazla iki atıştırmalık uyarısı
Çocuklara en fazla iki atıştırmalık...
'Biobank' Türkiye'nin 'gen hafızası'nı oluşturacak
'Biobank' Türkiye'nin 'gen hafızası'nı oluşturacak
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı...
İpek & Mert Ortalığı Kasıp Kavuruyor
İpek & Mert Ortalığı Kasıp...
Bu ay 36 oyun seyirciyle buluşacak
Bu ay 36 oyun seyirciyle...

'Biobank' Türkiye'nin 'gen hafızası'nı oluşturacak

Kayseri'de "Erciyes Doku ve Kordon Kanı Bankası Projesi" kapsamında kurulacak "biobank" sayesinde ülkenin genetik hafızası oluşturularak hastalıklarla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor.

'Biobank' Türkiye'nin 'gen hafızası'nı oluşturacak

Kayseri'de "Erciyes Doku ve Kordon Kanı Bankası Projesi" kapsamında kurulacak "biobank" sayesinde ülkenin genetik hafızası oluşturularak hastalıklarla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor.

02 Ocak 2018 Salı 17:04
0 Okunma
'Biobank' Türkiye'nin 'gen hafızası'nı oluşturacak

KAYSERİ -  Kayseri'de kurulacak ve Türkiye'nin ilk gen hafızası olma özelliği taşıyacak "biobank"ın 6-7 ayda tamamlanması hedefleniyor.

"Erciyes Doku ve Kordon Kanı Bankası Projesi" kapsamında Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) kurulacak "biobank" sayesinde ülkenin genetik hafızası oluşturularak hastalıklarla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor. Bu merkez sayesinde bilim insanları her türlü hastalığın araştırmasını yapabilecek.

ERÜ GenKök Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ERÜ Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi (GenKök) bünyesinde kurulacak merkezde, nadir görülen, teşhisi, tedavisi uzun zaman alan hastalıklarla ilgili daha hızlı sonuçlar alabilecek çalışmalar yürütülebileceğini söyledi.

Özkul, "biobank"ın bir banka gibi düşünülebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, biyolojik materyalleri burada toparlamak. Daha sonra bu materyalleri ihtiyaç duyan araştırıcıların hizmetine sunmak. Örneğin, prostat kanseri ile ilgili çalışma yapmak istiyorsunuz ve bin tane prostat kanserine ihtiyacınız var. Normal şartlarda bir kişinin bin prostat kanserini bulma ihtimali çok zayıftır ve çok uzun zaman alır. Biz bunların DNA'sını, RNA'sını, canlı hücrelerini stoklayalım, topladığımız örneklerin bir kısmını verelim. Dünyada söz getirebilen büyük çaplı araştırmaların yapılmasının önünü açacağız. Bu yöntemle biyomoleküler dediğimiz hastalıkların tanımında önemli olan biyomarkerların önünü açacağız. Global ölçekte çalışan ilaç firmalarının üniversitemize gelmelerini ve büyük araştırmaların yapılmasını sağlayacağız. Yine bu yöntemle farklı üniversitelerden öğretim elemanlarının ve araştırıcıların üniversitemize ve ülkemize gelmesinin önünü açacağız. Biobankaların gelirleri ya da katkılarının dolaylı katkısı da olacak. Dolaylı katkılarının da yansımaları çok güçlüdür."

Bütçesi 5 milyon lira

Kurulacak "biobank"ın yaklaşık 5 milyon lira maliyeti olduğunu anlatan Özkul, bütçenin yüzde 75'lik kısmını Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) kalanını da Erciyes Üniversitesinin karşılayacağını söyledi.

"Biobanklama" sisteminin Türkiye'de olmadığını vurgulayan Özkul, şunları söyledi:

"Biz, ilk kez bu büyüklükte ve bu kapsamda bir biobanklamayı Türkiye'ye getiriyoruz. Biobanklama yaparken biz hem bilimsel anlamda hem de maddi anlamda para kazanmaya başlayacağız. Ar-Ge çalışması, bir yarıştır. Dolayısıyla hızlı, donanımlı olmanız ve iyi ekip kurmanız gerekiyor. Muhtemelen 6-7 aylık bir sürecimiz var. Haziran veya temmuz aylarında sistem kurulmuş ve faaliyete geçmiş olur."

Özkul, "Biobank" ile birçok hastalığın çözüme kavuşacağına inandığını aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BiobankTürkiyeGen Hafızası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASELSAN'dan 6.5 milyarlık satış
ASELSAN'dan 6.5 milyarlık satış
Klon sığırlar 'torun' sahibi!...
Klon sığırlar 'torun' sahibi!...
Apple özür diledi
Apple özür diledi
Diyarbakır'da 'Zooloji Müzesi' açıldı
Diyarbakır'da 'Zooloji Müzesi' açıldı
'Uyuyan volkan' izleniyor
'Uyuyan volkan' izleniyor
Yandex kendi haritaları üzerinde yürüyecek
Yandex kendi haritaları üzerinde yürüyecek
2017'nin dünyayı değiştirecek 10 bilimsel buluşu
2017'nin dünyayı değiştirecek 10 bilimsel buluşu
Apple'ın güvenlik açığı
Apple'ın güvenlik açığı
Vodafone Grubu Makineler Arası İletişim Teknolojisinin Dünya Lideri İlan Edildi
Vodafone Grubu Makineler Arası İletişim Teknolojisinin Dünya Lideri İlan Edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ