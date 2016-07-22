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Bilinen en sert metal üretildi

Amerikalı bilim adamları titanyum ve altını karıştırarak şimdiye kadar bilinen en sert metali elde etti.

Bilinen en sert metal üretildi

Amerikalı bilim adamları titanyum ve altını karıştırarak şimdiye kadar bilinen en sert metali elde etti.

22 Temmuz 2016 Cuma 11:34
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Bilinen en sert metal üretildi

 Amerika bilim adamları titanyum ve altını karıştırarak şimdiye kadar bilinen en sert metali elde etti.

Houston'daki Rice Üniversitesinden Prof. Dr. Emilia Morosan, keşfi titanyum ve altından yapılan mıknatısları incelerken yaptıklarını açıkladı.

"Beta-Ti3Au" olarak tanımlanan metalin, saf titanyumdan dört kat daha sert olduğu belirlendi.

Titanyum ve altının yüksek ısıda karıştırılmasıyla elde edilen diğer alaşımları arasında en yüksek sertlik seviyesine sahip olan metalin, yaşayan dokularla da uyum sağladığı belirlendi.

Özellikle implant yapımında kullanılabilecek

Morosan, metalin özellikle tıp alanında uzun süre dayanacak implantyapımında kullanılabileceğine dikkati çekti.

Halihazırda kullanılan diz ve kalça implantlarının yıprandıkları için 10 yılda bir değiştirilmeleri gerektiğini belirten Morosan, Beta-Ti3Au ile yapılacakimplantların ömür boyu kullanılabileceğini kaydetti.

İnsan kemiğinin çevresinde büyümesine olanak tanıyan birkaç metalden biri olan titanyum, tıp ve diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılıyor.

Araştırma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 11:35
Anahtar Kelimeler:
AmerikaBeta-Ti3AuScience AdvancesTitanyumTIP
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