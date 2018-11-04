Bilim Seyyahları 10 ülkeye ulaştı

İSTANBUL

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca desteklenen "Bilim Seyyahları Projesi" Bulgaristan'ın ardından Yunanistan'da gerçekleştirildi.

Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları (BİHLİMDER) Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivale, soydaşların yanı sıra bölge halkı ve Yunanlar büyük ilgi gösterdi.

Projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla Gümülcine Şehir Meydanı'nda düzenlenen açılışa Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam ve BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet olmak üzere, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nu temsilen İbrahim Sakli, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, BYAYTD Başkanı Ercan Ahmet, GTGB Başkanı Necat Ahmet, Gümülcine Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Molla İsa, BAKEŞ Başkanı Ahmet Hacıosman, DMT Eyalet Meclis Üyesi Tarkan Multaza, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Osman, Tütün Üreticileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Esat, Bulgaristan’dan Şumnu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Bozov ve diğer yerel yöneticiler katıldı.

BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin Ahmet, Bilim Seyyahları Yunanistan/Gümülcine etkinliğinde yaptığı konuşmada, etkinliğin bilim güzelliğinde ve şenlik havası içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Emin Ahmet, proje mimarlarından Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam ve ekibine bunun yanında Gümülcine Belediyesi'ne ve YTB'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Proje 2015'te İstanbul'da başladı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam da konuşmasında, projenin içeriği ve amacı hakkında bilgi verdi.

Tekçam, TÜBİTAK'ın desteği ile Bilim Seyyahları Projesi'ni ilk defa 2015'te İstanbul'da gerçekleştirdiklerini, 2016 yılında deney ve atölye sayısını arttırarak etkinlikleri zenginleştirdiklerini belirtti.

Bilim Seyyahları Projesi'nin, 2017 yılında Türkiye dışındaki ülkelerde de uygulanmaya başlandığını aktaran Tekçam, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) destekleri ile Kosova, Karadağ ve Makedonya'daki gençlere ulaştıklarını ifade etti.

TÜBİTAK destekli proje

Bilim Seyyahları Projesi'nin, özellikle şehir meydanlarında kurduğu açık hava stantları ile binlerce katılımcıyı bilimsel etkinliklerle buluşturduğunu belirten Tekçam, şunları kaydetti:

"Bilim Seyyahları, 2017 ve 2018'de TİKA'nın destekleri ile Afrika'da bilim şenlikleri düzenledi. Bilimin eğlenceli dünyasını Uganda, Tunus, Gana ve Tanzanya'da, Afrikalı öğrencilere ulaştırarak Afrika'da orta öğretim düzeyinde eğitim iş birlikleri kurmanın heyecanını yaşadık. TÜBİTAK nezdinde 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı'nda projemiz üçüncü kez kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla projemizi bir ay evvel İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkında gerçekleştirdik. Yunanistan'da işbirliğinde olduğumuz Celal Bayar Azınlık Türk Lisesi'nden 30 öğrenci ve 4 öğretmeni yakın zamanda İstanbul'a getirdik. Kartal AİHL'nin laboratuvarlarında eğitim alan, İstanbul'u gezen öğretmenler ve öğrenciler, üç gün boyunca da Bilim Seyyahları İstanbul Projesi'nin içerisinde yer alarak öğrendi."

"Kitap arasında kalan temel bilimlere ilgiyi artırmayı amaçlıyoruz"

Tekçam, Bilim Seyyahları Projesi'ni Yunanistan'da gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, şu anda matematik, fizik, kimya, biyoloji, arkeoloji, mimarlık ve robot atölyelerinin yanı sıra bilim tarihi canlandırma çalışmalarının olduğunu aktardı.

Projeyle, kitap arasında kalan temel bilimlere ilgiyi artırmayı amaçladıklarını dile getiren Tekçam, şu ifadeleri kullandı:

"Bilimlerin uygulanabilirliği ile hayata dönük kısımlarını, deney ve uygulamalarla öğrencilere yaşatmak istiyoruz. Diğer taraftan bizim kadim medeniyetimizin bilimde köşe taşı olan insanlarını, öğrencilerimize tanıtmak amacını taşıyoruz. Bu projeyle iş birliği yaptığımız okullarımıza bilimsel aktivitelerle katkı vermeyi hedefliyoruz."

"Mantıklı çözümlerin üretilmesindeki tek yol, bilimi kullanmak"

Gümülcine Belediyesi adına konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Molla İsa da bireysel ve toplumsal olaylara mantıklı çözümlerin üretilmesindeki tek yolun, bilimi kullanmak olduğunu herkesin bildiğini dile getirdi.

Bilimsel bilgiyi kullanmanın, bazen bilmenin ve bilgiye sahip olmak istemenin, yaşamda başarı şansını arttırdığını ifade eden İsa, bilimin amacının insan hayatını kolaylaştırmak ve dünyayı daha yaşanır bir hale getirebilmek olduğunu vurguladı.

Bunu başaran toplumların dünyanın önde gelen toplumları olacağını belirten İsa, Gümülcine Belediyesi olarak böyle projelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Muavin Konsolos İbrahim Sakli de böyle güzel bir projeyi ve mimarlarını Gümülcine'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ayrıca projenin bir parçası olan öğrencileri tebrik eden konsolos Sakli, günümüz bilim çağında, gençlerin bu gibi projelerde yer almasını desteklediklerini ifade etti.

Bilim Seyyahları çalışmasında fizik, kimya, biyoloji, matematik, arkeoloji, akıl oyunları, mimarlık ve robot atölyeleri yanı sıra bilim tarihi atölyesi de yer aldı.

Türkiye'de 2015 yılında hayata geçirilen proje, ülke sınırlarını aşarak Uganda'dan Karadağ'a, Tanzanya'dan Tunus'a dünyanın on farklı ülkesinde bilim festivalleri düzenleyerek ülkenin dışa açılan eğitim markalarından biri haline geldi.