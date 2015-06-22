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Bilgisayarda klavye ve fare devri bitiyor

ODTÜ araştırmacıları, bilgisayarlara fare ve klavyeyle verilen komutları göz hareketiyle yerine getiren teknoloji geliştirdi. Bu teknolojiyle klavye ve fareye gereksinim kalmayacak

Bilgisayarda klavye ve fare devri bitiyor

ODTÜ araştırmacıları, bilgisayarlara fare ve klavyeyle verilen komutları göz hareketiyle yerine getiren teknoloji geliştirdi. Bu teknolojiyle klavye ve fareye gereksinim kalmayacak

22 Haziran 2015 Pazartesi 11:09
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Bilgisayarda klavye ve fare devri bitiyor

ANKARA - Sistemde, gözün hareketiyle fare imleci, bakılan noktaya hareket ediyor; gözler bir saniye kırpıldığında tek tıklama, 2 saniye kırpıldığında da farenin çift tıklama hareketi otomatik yapılabiliyor. Gözlerle bilgisayarın sanal klavyesini açıp yazı yazmak ve arama yapmak da mümkün.

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, araştırma görevlisi Mehmet Dönmez ile geliştirdikleri "bilgisayarlara göz hareketleriyle komut verme" teknolojisini AA muhabirine anlattı.

TÜBİTAK'tan aldıkları destekle geliştirdikleri teknolojinin, fare ve klavye gereksinimini ortadan kaldırdığını, sadece gözlerle ekrana bakarak tüm komutların verilebildiğini ifade eden Çağıltay, şöyle konuştu:

"Gözünüzü hareket ettirdiğinizde ekrandaki fare oku, göz nereye bakıyorsa oraya hareket ediyor. Gözlerinizi bir saniye kırptığınızda tek tıklıyor, 2 saniye kırptığınızda çift tıklama hareketini yapıyor. Böylece bilgisayarı elinizle kullanırken fareye ya da klavyeye dokunurken yapılan hareketlerin hepsini sadece gözlerle gerçekleştirebiliyorsunuz. Sanal klavyeyi açıp harflerin üzerinde gözünüzle gezinip yazı yazabiliyorsunuz ya da bir web sitesini açtığınızda, buradaki ilgili bağlantılara tıklayarak ilgili sayfaya gidip bilgisayar üzerindeki tüm kullanım işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz."

Çağıltay, teknolojinin potansiyel kullanım alanlarından söz ederken, özellikle savunma sanayinde yeni ufuklar açabileceğini, bir silah sistemini hedefe yönlendirmede elle komut yerine gözle hedefin üzerine bakarak komut verilebileceğini belirtti.

Arabaların içine monte edildiğinde de radyonun sesini açma kapama, kanalları değiştirme gibi işlerin gözlerle yapılabilir hale gelebileceğine işaret eden Çağıltay, bunun için arabaya gözün hareketlerini yansıtan ayna türü ufak birtakım donanımsal değişiklikler yapılmasının yeterli olacağını kaydetti.

Evlerdeki ısınma ve aydınlatma sistemleri, perde ve televizyonun açılıp kapanmasının bu teknolojiyle mümkün olacağını vurgulayan Çağıltay, sistemin sağlık ve eğitim alanında da kullanılabileceğini anlattı.

Felçli hastalara bilgisayar imkanı

Prof. Dr. Çağıltay, projeyi hayata geçirirken temel hedeflerinin, boynundan aşağısı felçlileri bilgisayar teknolojilerine kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Ellerini ve kollarını kullanamayan felçli hastaların, bu teknoloji sayesinde sadece gözlerini kullanarak bilgisayar kullanabileceklerini, evde istedikleri her şeyi gözleriyle çalıştırabileceklerini belirten Çağıltay, teknolojinin farklı bir sürümünü ise az görenlerin göz eğitimleri için geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tamamen Türk mühendislerin tasarımı olan yazılım sisteminin maliyetinin herkesin temin edebileceği bir seviyede olduğunu ifade eden Çağıltay, "Bir eve 300-500 dolar dolayında bir maliyetle kurulabilecek" dedi.

"Sistem, gözün içine lens gibi monte edilecek"

Görmeye dayalı bilgisayar teknolojilerinin gelecekte günlük hayatın her alanına yayılacağını dile getiren Çağıltay, şunları anlattı:

"Belli bir süre sonra günümüzdeki fiziksel etkileşimi sağlayan bilgisayar arayüzleri fare, klavye, hatta ekranın kendisi ortadan kalkacak. Doğrudan doğruya bu sistemler bizim gözümüzün içine lens gibi monte edilecek. Dışarıdaki fiziksel bir ekrana bakmak yerine gözün önünde ekranlar ve uygulamalar belirecek. Terminatör filmindeki uygulamalar gerçek olacak. 10-15 yıl içinde bunlarla ilgili gelişmeler hızlı bir şekilde hayatımıza girecek."

"İstem dışı kırpmaları algılamıyor"

Teknolojinin geliştiricilerinden Mehmet Dönmez de teknolojiyi istem dışı kırpmaları algılamayacak şekilde programladıklarını kaydetti. 

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 09:43
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBilgisayar
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