Beynin yoğun çalışması insana özgü değil

ABD'nin Duke Üniversitesinden Antropoloji Profesörü Doug Bayer ve araştırmacı Arianna Harrington, sonuçlarını "The Journal of Human Evolution" dergisinde yayınladıkları araştırmalarında 22 hayvan türünde beyinin enerji tüketimini inceledi.

Enerjinin beyne damarlar aracılığıyla glikoz denilen bir şeker formunda taşındığına dikkat çeken araştırmacılar, hayvan türlerinin belirli bir kafatası kemik kesiti içinden geçen damarlardaki glukoz miktarını ölçtü.

Araştırmacılar, ölçümler sonunda insan beyninin oransal olarak kemirgenlerden, makak ve babun gibi eski dünya maymunları ile şempanze ve orangutan gibi büyük maymunlardan daha fazla enerji harcadığını ancak kalem kuyruklu ağaç sivrifaresi, cüce ipek maymunu ve halka kuyruklu lemur gibi test edilen bazı türlerin oransal olarak insanlara yakın veya daha fazla beyin enerjisi harcadığını belirledi.

Araştırmacılar, mevcut verilerin, enerji tüketen beyinlerin baştan öyle mi oluştuğu yoksa bilişsel zorunlulukların zamanla beyni daha fazla enerji tüketir hale mi getirdiğini açıklamadığının altını çizdi.

İnsan beyni fiziksel olarak vücudun yüzde 2'si kadar yer kapladığı halde, bazal metabolizmanın toplam enerjisinin yaklaşık yüzde 27'sini kullanıyor.