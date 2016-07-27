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Beynin en fazla değişime uğrayan bölgeleri belirlendi

İngiliz bilim adamları, beynin gençlik yıllarında en fazla değişime uğrayan bölgelerini belirledi.

Beynin en fazla değişime uğrayan bölgeleri belirlendi

İngiliz bilim adamları, beynin gençlik yıllarında en fazla değişime uğrayan bölgelerini belirledi.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 10:25
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Beynin en fazla değişime uğrayan bölgeleri belirlendi
İngiliz bilim adamlarının beynin gelişimine ilişkin yaptığı araştırma kapsamında, 14 ila 24 yaşlarındaki 300 kişinin beyinler tarandı.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Science" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, bu yaş aralığında beyinde en fazla değişime uğrayan bölgelerin, karmaşık düşünce süreçleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. 

Cambridge Üniversitesi psikiyatri bölümünün yürüttüğü çalışma sonucunda, bilim adamları beynin görme, duyma ve hareket gibi vücut fonksiyonlarıyla ilgili bölümlerinin ergenliğe kadar tam anlamıyla geliştiğini, öte yandan 14 ila 24 yaşlarında karmaşık düşünce ve karar vermeyle ilintili kısımların değişmeyi sürdürdüğünü açıkladı. 

Araştırma sırasında gençlerin beyin gelişimiyle şizofreni gibi akıl hastalıkları arasında da bir bağ keşfedildi. Bilim adamları, beyinde ana faaliyet merkezlerinin gelişiminde rol oynayan genleri incelediğinde bu genlerin birçok akıl hastalığıyla bağlantılı olanlarla benzeştiğini gördü.

Araştırmanın bulguları aynı zamanda bu yaş aralığında kötü muamele, istismar ve ihmalin, beynin üst fonksiyonlarının gelişimini sekteye uğratabileceğine işaret ediyor.


AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 10:26
Anahtar Kelimeler:
Proceedings Of The National Academy Of ScienceBeyinBeyin GelişimiPsikiyatriŞizofreni
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