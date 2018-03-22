Betonu 50 yıl yaşlandırıp deprem araştırmalarına katkı sunuyorlar

Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yüksek lisans öğrencileri, fakültedeki bir laboratuvarda kolon ve kirişleri 40 günde 50 yıl kadar yaşlandırıp, sismik performanslarını ölçerek deprem araştırmalarına katkı sağlıyor.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Yapı Mekaniği Bölümünde 3 yıl önce 300 bin lira maliyetle kurulan 13 Mart Yapı Mekaniği Laboratuvarı, 7'si yabancı uyruklu 20 yüksek lisans öğrencisinin bilimsel çalışmalarına hizmet ediyor.

Laboratuvarda 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde binaların yıkılmasının ana sebepleri arasında gösterilen betonarme donatılarındaki paslanma ve korozyonlar üzerine bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

Fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapı mekaniği alanında ilk kez bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzu kurduklarını söyledi.

Buradaki paslandırma havuzunda deprem bilimine ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Yalçıner, "Marmara depreminde yıkılan birçok yapının yıkılma sebebi betonarme donatılarında meydana gelen paslanma ve korozyondur. Türkiye'deki ilk bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzunu kurduk." dedi.

Kolon ve kirişler 40 günde 50 yıl yaşlandırılıyor

Yalçıner, bu havuza yerleştirilen kolon ve kiriş gibi betonarme yapıları elektrik vererek yaşlandırdıklarını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu havuzda 25 veya 50 yılda yaşlanması muhtemel kolon ve kiriş gibi betonarme donatıları 40 günde aynı korozyon ya da pas oranına ulaştırıyoruz. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla korozyona maruz kalan betonarme binaların sismik performansların tahmin edilebilmesine yönelik deneyler yapıyoruz. Bu çalışmalarla bilim dünyasına katkı sağladığımız gibi kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilen birçok yapı için referans çalışma gerçekleştiriyoruz."