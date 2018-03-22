Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118236
ALTIN
167.779
DOLAR
3.9202
STERLİN
5.5486
EURO
4.8399
Müzikle hayata tutundu
Müzikle hayata tutundu
Ticarette Afrika rüzgarı
Ticarette Afrika rüzgarı
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı...

Betonu 50 yıl yaşlandırıp deprem araştırmalarına katkı sunuyorlar

Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yüksek lisans öğrencileri, fakültedeki bir laboratuvarda kolon ve kirişleri 40 günde 50 yıl kadar yaşlandırıp, sismik performanslarını ölçerek deprem araştırmalarına katkı sağlıyor.

Betonu 50 yıl yaşlandırıp deprem araştırmalarına katkı sunuyorlar

Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yüksek lisans öğrencileri, fakültedeki bir laboratuvarda kolon ve kirişleri 40 günde 50 yıl kadar yaşlandırıp, sismik performanslarını ölçerek deprem araştırmalarına katkı sağlıyor.

22 Mart 2018 Perşembe 12:56
0 Okunma
Betonu 50 yıl yaşlandırıp deprem araştırmalarına katkı sunuyorlar

Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yüksek lisans öğrencileri, fakültedeki bir laboratuvarda kolon ve kirişleri 40 günde 50 yıl kadar yaşlandırıp, sismik performanslarını ölçerek deprem araştırmalarına katkı sağlıyor.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Yapı Mekaniği Bölümünde 3 yıl önce 300 bin lira maliyetle kurulan 13 Mart Yapı Mekaniği Laboratuvarı, 7'si yabancı uyruklu 20 yüksek lisans öğrencisinin bilimsel çalışmalarına hizmet ediyor.

Laboratuvarda 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde binaların yıkılmasının ana sebepleri arasında gösterilen betonarme donatılarındaki paslanma ve korozyonlar üzerine bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

Fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapı mekaniği alanında ilk kez bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzu kurduklarını söyledi.

Buradaki paslandırma havuzunda deprem bilimine ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Yalçıner, "Marmara depreminde yıkılan birçok yapının yıkılma sebebi betonarme donatılarında meydana gelen paslanma ve korozyondur. Türkiye'deki ilk bakır kaplı ve tam ölçekli bir paslandırma havuzunu kurduk." dedi.

Kolon ve kirişler 40 günde 50 yıl yaşlandırılıyor

Yalçıner, bu havuza yerleştirilen kolon ve kiriş gibi betonarme yapıları elektrik vererek yaşlandırdıklarını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu havuzda 25 veya 50 yılda yaşlanması muhtemel kolon ve kiriş gibi betonarme donatıları 40 günde aynı korozyon ya da pas oranına ulaştırıyoruz. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla korozyona maruz kalan betonarme binaların sismik performansların tahmin edilebilmesine yönelik deneyler yapıyoruz. Bu çalışmalarla bilim dünyasına katkı sağladığımız gibi kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilen birçok yapı için referans çalışma gerçekleştiriyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Erzincan Üniversitesi Mühendislik FakültesiSismik PerformansDoç. Dr. Hakan Yalçıner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu’nun Büyük İşletmeleri Vodafone’la Dijitalleşiyor
Anadolu’nun Büyük İşletmeleri Vodafone’la Dijitalleşiyor
Astronot yetiştirecek merkezin yarısı tamamlandı
Astronot yetiştirecek merkezin yarısı tamamlandı
Mars'a test yolculukları başlıyor
Mars'a test yolculukları başlıyor
Helikopter koruması yerli üreticiye emanet
Helikopter koruması yerli üreticiye emanet
Apple İran'dan AppStore'a girişi engelledi
Apple İran'dan AppStore'a girişi engelledi
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Çin'den yapay zeka atılımı
Çin'den yapay zeka atılımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ