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'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'

Kuzey Denizi'nde 2016 yılında ispermeçet balinalarının karaya vurmasına güneş fırtınalarının yol açmış olabileceği bildirildi.

'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'

Kuzey Denizi'nde 2016 yılında ispermeçet balinalarının karaya vurmasına güneş fırtınalarının yol açmış olabileceği bildirildi.

05 Eylül 2017 Salı 15:26
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'Balinalar güneş fırtınaları nedeniyle karaya vurmuş olabilir'

ANKARA

BBC'nin haberine göre, Almanya'daki Kiel Üniversitesinden Dr Klaus Vanselow liderliğinde yürütülen araştırmada, ispermeçet balinalarının, Aralık 2015'te meydana gelen güneş fırtınaları dolayısıyla karaya vurmuş olma ihtimaline işaret edildi. 

Vanselow, ispermeçet balinalarının yön bulmak için Dünya'nın jeomanyetik alanını kullandığını, güneş fırtınalarının taşıdığı yüklü parçacıklarının ve yaydığı yüksek radyasyonun ise jeomanyetik alanda bozulmalar yarattığını söyledi.

"Manyetik alandaki bozulmalar etkili oldu"

Araştırma, manyetik alandaki bu bozulmaların, balinaların yön belirlemelerine yardım eden manyetik dağları algılamalarını engelleyerek hayvanların sığ sulara yönlenmelerine yol açmış olabileceğini gösterdi.

Bilim adamları güneş fırtınalarının normal koşullarda kuzey ışıklarının görülmesini sağladığını ancak çok güçlü fırtınaların iletişim sistemlerinin bozulmasına ve uydu frekanslarında karışıklığa neden olduğunu vurguladı.

Daha önce güneş fırtınalarının, arı ve kuşların yön belirleme kabiliyetlerini etkilediği kanıtlanmıştı.

Geçen yılın başlarında 29 ispermeçet balinası Almanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa sahillerinde karaya vurmuştu.

Araştırmanın sonuçları "Astrobiology" dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey DeniziBalinaGüneş Fırtınası
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