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Bakteri DNA'sına hareketli görüntü kaydedildi

Bilim adamları, canlı DNA hücresine bir atın dört nala gidişini tasvir eden GIF formatında hareketli bir imaj kaydetti.

Bakteri DNA'sına hareketli görüntü kaydedildi

Bilim adamları, canlı DNA hücresine bir atın dört nala gidişini tasvir eden GIF formatında hareketli bir imaj kaydetti.

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:41
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Bakteri DNA'sına hareketli görüntü kaydedildi

Bilim adamları, canlı DNA'sına hareketli görüntü kaydedip yeniden oynatmayı başardı.

ABD'nin Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamları, "CRISPR" adı verilen gen kurgulama yöntemini kullanarak bakteri DNA'sına GIF formatında hareketli bir imaj kodladı, ardından DNA'nın nakledildiği bakterinin genetik kodunu çözerek görüntüyü yeniden oluşturdu.

Bilim adamları, bunun canlı hücrelerinin kendi gelişim ve değişimlerini zamansal akışı içine kayda alabilecekleri "moleküler kayıt" metotlarının geliştirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen araştırmada, sinema tarihinin ilk hareketli görüntüsüne de ilham evren bir atın dört nala gidişi hareketli imaj olarak kullanıldı.

Hareketli görüntünün sekans bilgisini DNA'ya kodlayan bilim adamları, böylece zamansal bir bilgiyi sonradan kullanmak üzere canlı DNA'sında muhafaza etmiş oldu.

"Biyolojik hafıza sistemi yaratmayı hayal ediyoruz" 

"Hücreleri tarihçilere dönüştürmek istiyoruz." diyen araştırmanın yazarlarından Seth Shipman, "Günümüzde kullanılan tıbbi kayıt teknolojilerinden çok daha küçük ve işlevsel yapıda, birden fazla olayı zaman içinde, müdahalede bulunmadan kayıt altına alabilecek bir biyolojik hafıza sistemi yaratmayı hayal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Shipman, beyin araştırmalarında kullanmayı amaçladıkları yöntemle beynin gelişim sürecinde kayda alınmış moleküler tarihini çıkarmayı umduklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DnaBakteriHücre
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