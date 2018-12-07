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Bakan Varank 'sessiz otobüs'ün direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ulaşımda elektrikli çözümler sunan Bozankaya AŞ tarafından üretilen elektrikli otobüsün direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.

Bakan Varank 'sessiz otobüs'ün direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ulaşımda elektrikli çözümler sunan Bozankaya AŞ tarafından üretilen elektrikli otobüsün direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi.

07 Aralık 2018 Cuma 12:58
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Bakan Varank 'sessiz otobüs'ün direksiyonuna geçti

ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni nesil toplu ulaşım araçlarıyla Türkiye'de ve dünyada adını duyuran Bozankaya AŞ tarafından üretilen elektrikli otobüsle test sürüşü yaptı.

Bakan Varank, elektrikli ticari araçlar ve raylı sistemler üretimine yönelik faaliyet gösteren Bozankaya AŞ'nin Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 1. OSB) üretim merkezini ziyaret etti. Varank'a, ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş eşlik etti.

Bozankaya AŞ'nin ürettiği araçlar ve raylı sistemlere ilişkin bilgi alan Varank, firma tarafından üretilen elektrikli otobüs Sileo ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Varank, fabrikadaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Bozankaya AŞ'nin Türkiye'nin gurur duyduğu firmalardan biri olduğunu söyledi.

Şirketin TÜBİTAK ile Ar-Ge projeleri yaptığını belirten Varank, Bozankaya'nın ürettiği otobüs ve metro setlerinin çoğunu ihraç ettiğini bildirdi.

Varank, firmanın başarısındaki en önemli faktörlerden birinin Ar-Ge olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ar-Ge sayesinde ürünlerini geliştirip katma değerli hale getirerek hem Türkiye'de hem de yurt dışında satıyorlar. Bu otobüsler yüzde 70'e varan oranda yerli. Sadece pillerin hücrelerini alıyorlar, pil yönetimi sistemlerini ve diğer unsurları tamamen yerli üretiyorlar. Eğer Ar-Ge'ye yatırım yaparsanız katma değerli ürünler üretebiliyorsunuz, Bozankaya da bunun en güzel örneklerinden biri."

Varank, üniversitelerine ulaşımda zorluk çeken Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri için Bozankaya AŞ yöneticilerinden elektrikli otobüs talebinde de bulundu.

Sessiz ve çevre dostu otobüsler

Bozankaya AŞ tarafından tasarlanan ve üretilen çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkan yeni nesil Sileo elektrikli otobüsler, yüzde 100 elektrikli 10, 12, 18 ve 25 metre uzunluğunda modellere sahip.

Söz konusu otobüsler 4 saatlik tek şarjla 300 kilometreye kadar mesafe kat edebilirken, sahip olduğu rejeneratif enerjiyle de (geri kazanılmış) fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp aracın bataryasını dinamik olarak şarj edebiliyor. Kilometrede 0,8 kilovat saat enerji harcayan otobüsler, dizel otobüslere kıyasla yüzde 80 daha uygun maliyetli ulaşım imkanı sağlıyor. Söz konusu aracın yolcu taşıma kapasitesi ise farklı uzunluklara göre 75 kişiden 232 kişiye kadar çıkabiliyor.

Bozankaya AŞ, elektrikli otobüsleriyle bugüne kadar Türkiye'de yapılmış 8 elektrikli otobüs ihalesini kazandı. Almanya ve Lüksemburg'a ihraç edilen otobüslerin Avrupa'daki diğer ülkelere ve Güney Amerika'ya satışı hedefleniyor.

Bangkok metrosunda Türk imzası

Öte yandan şirketin son 5 yılda hepsi ticarileşen 29 farklı projesine yaklaşık 156 milyon lira Ar-Ge yatırımı yapıldı. Ankara'da kurulan 100 bin metrekareyi aşan raylı sistemler üretim tesisinde de yatırım tutarı 50 milyon avroyu geçti.

Ar-Ge alanındaki üstünlüğü Bozankaya AŞ'ye her biri ilk yerli tasarım ve üretim olan yüzde 100 elektrikli otobüsün yanı sıra yüzde 100 alçak tabanlı tramvay ve "Trambus" olarak adlandırılan modern troleybüs sistemi gibi yolcu ve çevre dostu, sıfır emisyonlu ürünleri yüzde 60'ları aşan yerlilik oranıyla yurt içi ve yurt dışına satma başarısı sağladı.

Bozankaya, bu yılın haziran ayında Türkiye'nin ilk metro ihracatını da gerçekleştirdi. Şirket tarafından üretilen metro trenleri Tayland'ın başkenti Bangkok'a ihraç edildi. Araçlar yakın zamanda Bangkok trafiğini rahatlatmak üzere hizmete girecek. Şirketin Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyumla yüklenici olduğu Bangkok Metro Projesi'ndeki 22 tren, Ankara'daki Bozankaya fabrikasında üretiliyor.  

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Anahtar Kelimeler:
Bakan VarankSessiz Otobüs
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