ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan proje kapsamında milli imkanlarla üretilen orta irtifa hava savunma füzesi Hisar'ın test atışına katılmak için askeri helikopterle Aksaray'a gitti.

Vali Aykut Pekmez tarafından karşılanan Bakan Işık, verilen brifingin ardından atışların yapılacağı alandaki test komuta kontrol merkezine geçti.

Burada Hisar'ın test atışını takip eden Bakan Işık, başarıyla gerçekleşen atışın ardından Türk mühendislerini alkışlayarak tebrik etti.

Bakan Işık, test atışının ardından Roketsan ve Aselsan'da görevli mühendislere hitap etti. Işık, savunma sistemlerini milli ve yerli imkanlarla geliştirmenin "vatan borcu" olduğunu belirtti.





"Türkiye geç başlamasına rağmen önemli mesafe aldı"

Bugüne kadar çok önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

"Türkiye, hava ve füze savunma sistemlerinde kritik teknolojileri hem elde etmek hem de geliştirmek durumunda. Türkiye aslında geç başlamasına rağmen önemli mesafe aldı. İnanıyorum ki bundan sonra daha hızlı mesafe alacağız, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerine sahip olacağız."

Yüzde yüz başarı

Kara Kuvvetleri Komutanlığının hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan yerli füze Hisar-O'nun testleri başarıyla tamamlandı.

Test atışları kapsamında, Hisar-O, Aselsan tarafından geliştirilen füze fırlatma sisteminden dik olarak ateşlendikten sonra birinci darbe katı yakıtlı motoru ile füze kanisterinden başarılı bir şekilde ayrıldı.

Programlanan manevralarıyla uçuşa devam eden füze, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra "yüzde 100" başarıyla uçuşunu tamamladı. Test atışları kapsamında, ilk kez çift darbeli roket motoru kullanıldı.

AA