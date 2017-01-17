Ay'a ayak basan son astronot Gene Cernan öldü

HOUSTON

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, emekli astronot Gene Cernan'ın, tedavi gördüğü ABD'nin Houston kentindeki bir hastanede yaşama veda ettiği bildirilerek astronotun ölümünden duyulan üzüntü ifade edildi.

NASA tarafından yayımlanan açıklamada, "82 yaşında bile uzayın keşfedilmesi yönündeki tutkusunu kaybetmeyen Cernan, ülke liderleri ve gençlerini Ay'da yürüyen son adam olarak kalmamak için teşvik etti." ifadesine yer verildi.

"Geldiğimiz gibi gidiyoruz ve umarım tüm insanlık için barış ve umutla geri döneriz"

1934 doğumlu Cernan, NASA'nın Apollo 17 misyonu kapsamında, 12 Aralık 1972'de Ay'a ayak basan on ikinci ve son astronot oldu.

Cernan, Ay'dan ayrılmadan önce, "Geldiğimiz gibi gidiyoruz ve umarım tüm insanlık için barış ve umutla geri döneriz." demişti.

Cernan'ın ayak izleri 44 yıldır Ay'da duruyor

Tek çocuğunun isminin baş harflerini Ay yüzeyine parmağıyla çizen Cernan'ın ayak izleri, Ay'da atmosfer olmaması, rüzgar, yağmur gibi ayak izlerini silecek etkenlerin bulunmaması nedeniyle 44 yıldır duruyor.

Astronotun hikayesini anlatan "Ay'daki son insan" isimli belgeselde Cernan, Ay deneyimiyle ilgili olarak "Oradan ayrılmak üzere mekiğe çıkan merdivenleri tırmanmak oldukça güçtü çünkü geri dönmek istemedim. Biraz daha kalmak istiyordum. Belki de hayatımın en parlak anıydı. Hani dondurmak istediğiniz anlar vardır fakat yapamazsınız...O anı dondurmak ve yanımda götürmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.