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'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası ödül

İzmir Ekonomi Üniversitesinden mezun olan Mehmet Ergül'ün bitirme tezi olarak astronotlar için geliştirdiği egzersiz kıyafeti, İtalya'da 80 ülkenin katıldığı uluslararası tasarım yarışmasında altın ödül kazandı.

'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası ödül

İzmir Ekonomi Üniversitesinden mezun olan Mehmet Ergül'ün bitirme tezi olarak astronotlar için geliştirdiği egzersiz kıyafeti, İtalya'da 80 ülkenin katıldığı uluslararası tasarım yarışmasında altın ödül kazandı.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:17
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'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası ödül

İZMİR

İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) yapılan açıklamaya göre, Endüstriyel Tasarım Bölümünden mezun olan Mehmet Ergül, NASA Johnson Space Center ile yürüttüğü bilgi alışverişi ve astronot antrenörlerinin yönlendirmesiyle 'Orpheus' adını verdiği, giyilebilen bir egzersiz aleti geliştirdi.

Ergül, bitirme projesi olarak hazırladığı Orpheus ile İtalya'da yapılan ve 80 ülkeden 10 bin projenin katıldığı 2017 A'Design yarışmasına başvurdu.

Yapılan değerlendirmede Ergül'ün astronotlar için tasarladığı egzersiz kıyafeti altın ödülü aldı. 

Yer çekimsiz ortamda egzersiz

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş da Ergül’ün tasarımını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Ergül, vücuda giyilebilen egzersiz aleti sayesinde yer çekimsiz ortamda, dünya üzerinde yapılabilen pek çok egzersiz hareketinin gerçekleştirilebileceğini belirterek, ürünü tasarlama aşamasında NASA'dan araştırmacılar ve bilim insanlarıyla iletişim halinde olarak daha doğru ve teknik anlamda verimli bir konsepte ulaştığını kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AstronotEgzersiz KıyafetiUluslararası ödülTürkiyeNASA
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