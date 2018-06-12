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Askeri araçlara duvar arkasını gösteren radar

STM, araca monte edilerek duvarların arkasındaki hedeflerin uzaktan tespitine olanak sağlayan Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi geliştirdi.

Askeri araçlara duvar arkasını gösteren radar

STM, araca monte edilerek duvarların arkasındaki hedeflerin uzaktan tespitine olanak sağlayan Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi geliştirdi.

12 Haziran 2018 Salı 14:57
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Askeri araçlara duvar arkasını gösteren radar

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), duvar arkası radar konusundaki kabiliyetleriyle yeni ürünler geliştirdi.

Şirket, Savunma Sanayii Müsteşarlığı için geliştirilen ultra geniş bant radar ailesinin yeni üyesi Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemini (UHTES), Paris’te düzenlenen Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda ilk kez sergiledi.

STM, bu alandaki ilk ürünü tek kişi tarafından kolaylıkla kullanılabilecek şekilde tasarladı ve güvenlik güçlerinin kullanımına sundu. Duvar Arkası Radar (DAR) olarak isimlendirilen ürün, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak rehine kurtarma ve özel operasyonların yüksek başarı ve en az kayıpla gerçekleştirilmesi için bina içindeki veya engel arkasındaki sabit ve hareketli hedeflerin tespiti amacıyla milli olarak geliştirildi.

Güvenlik güçlerinden alınan geri dönüşler ve iletilen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonunda araca monte edilebilen UHTES ortaya çıktı.

UHTES'le güvenlik güçleri engel arkasında insan olup olmadığını uzaktan da tespit edebilecek. Araca monte edilmesi sayesinde UHTES, hedefe yaklaşmanın mümkün olmadığı durumlarda, uzaktaki bina içerisinde bulunan insanların ya da canlıların tespit edilmesini sağlayarak, operasyonun başarılı geçmesinde kritik önem taşıyor.

Rehine kurtarma operasyonları, terörle mücadele ve benzeri operasyonlarda kullanılabilecek UHTES, STM’nin son radar teknolojisini yansıtıyor. UHTES, dahili bataryasının yanı sıra bulunduğu araçtan güç alabilmesi sayesinde uzun saatler görev yapabiliyor.

Dünyada çok az ülke tarafından geliştirilebilen, görsel erişim ve keşif imkanının olmadığı kapalı mekanlarda bulunan insanların konumlarını tespit etmek için radyo frekans dalgaları kullanan DAR sistemi, ilk ürünün geliştirilmesinin ardından geçen kısa sürede bir ürün ailesine dönüştü.

İlk ürün olan DAR'a, araca monte edilebilen UHTES ve mini DAR (m-DAR) eklendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Teknolojileri Mühendislik Ve Ticaret AŞStm
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