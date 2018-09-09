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Asırlık kilise satışa çıkarıldı

Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Logwy kentinde asırlık bir kilisenin, boş kaldığı gerekçesiyle 190 bin avro bedelle satışa çıkarıldığı açıklandı.

Asırlık kilise satışa çıkarıldı

Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan Logwy kentinde asırlık bir kilisenin, boş kaldığı gerekçesiyle 190 bin avro bedelle satışa çıkarıldığı açıklandı.

09 Eylül 2018 Pazar 17:44
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Asırlık kilise satışa çıkarıldı

Yerel France Bleu Lorraine radyosunda yer alan habere göre, 1911-1913 yıllarında inşa edilen Saint-Jules Katolik kilisesinin satılması kararlaştırıldı.

Haberde, uzun yıllar bölgede bulunan iş adamlarınca giderleri karşılanan kilisenin, son yıllarda boş kaldığı, iş adamlarının ilgisizliği sonrası cemaatin de gelmemesi nedeniyle asgari giderlerinin karşılanamadığı bildirildi. Nancy Başpiskoposluğunun kilisenin satışı için işlemlere başladığı belirtildi.

190 bin avro bedelle satılığa çıkarılan tarihi binanın loft tipi bir konut veya çok sayıda apartman dairesi şeklinde kullanılabileceği, çok amaçlı etkinliklere ev sahipliği yapabileceği bildirildi.

Belçika ve Lüksemburg sınırında bulunan Lorraine bölgesinde son yıllarda kiliseye olan ilginin azaldığı vurgulanan haberde, bölgede 20 civarında kilisede düzenli ayin düzenlenebildiği, çok sayıda kilisenin ilgisizlik nedeniyle asgari ihtiyaçlarını ve tamir giderlerini karşılamakta güçlük çektiği uyarısında belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yerel France Bleu Lorraine RadyosuAsırlık KiliseSaint-Jules Katolik Kilisesi
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