ASELSAN Kazakistan'da büyüyor

Kazakistan Mühendislik (Kazakhstan Engineering-KE) Şirketi ile ASELSAN arasında, Kazakistan'da stratejik iş birliğinin kapsamının genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.



ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, KE Başkanı Bolat Smagulov ile ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman anlaşmayı, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Kerim Massimov ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şahitliğinde imzaladı.

Dün Astana'da gerçekleştirilen Kazakistan-Türkiye İş Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında Kazakistan'da, zırhlı araçların atış kontrol sistemlerinin modernizasyonu, helikopter aviyonik sistemlerinin modernizasyonu ve haberleşme cihaz ve sistemlerinin üretimi yapılacak. Anlaşma kapsamında Kazakistan ihtiyaçlarına ilave olarak bölge ülkelerinin ihtiyaçları için de üretim yapılması hedefleniyor.