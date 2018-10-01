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ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu Tork'un ilk deniz testleri başarıyla tamamlandı.

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu Tork'un ilk deniz testleri başarıyla tamamlandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:50
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ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

ASELSAN, dünyada sınırlı sayıda ülkenin çalıştığı ve yakın geleceğin en önemli su altı silahlarından olması beklenen Hard-Kill Torpido (Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu) konusundaki çalışmalarını emin adımlarla sürdürüyor.

Denizaltılar ve gemiler için torpido tehdidine karşı en etkin savunma, soft-kill (işlevsel imha) ve hard-kill (fiziksel imha) yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla sağlanıyor.

ASELSAN, bu teknolojilerin geliştirilmesine yönelik bir süredir çalışma yürütüyor.

Şirket, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında kısa süre içinde Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu Tork'un prototipini üretti ve tecrübe etmeye başladı.

Tork, Türkiye'de ilk defa milli olarak geliştirilen sonar arayıcı başlığıyla gerçekleştirilen deniz testlerini başarıyla tamamladı.

Testler kapsamında Tork, su üstü hedeflerini sonar arayıcı başlığıyla tespit edip kendi güdümüyle hedeflere başarılı şekilde yöneldi. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu testlerle torpido ve torpido karşı tedbir alanında kritik bir eşik daha geçildi.

ASELSAN'ın gemilerin torpidolara karşı savunulması amacıyla tamamen milli olarak geliştirdiği, özgün donanım ve yazılıma sahip Tork ile yüksek değerli unsur olarak tanımlanan ve stratejik öneme sahip gemiler, denizlerde daha güvenli seyir yapma imkanına kavuşacak.

Tork, gemilere ve denizaltılara karşı atılacak akustik güdümlü/güdümsüz, tel güdümlü ve dümen suyuna güdümlü torpidoları sonar arayıcı başlığıyla bulabilecek ve gelişmiş algoritmalarıyla torpidoya en yakın mesafede infilak ederek görev yapamaz hale getirecek bir fiziksel imha (Hard-Kill) tedbiri olarak geliştirildi.

Denizler daha güvenli olacak

Halihazırda dünyada fiziksel imha yöntemine yönelik çalışmalar devam ediyor, ancak işlevsel imha ve fiziksel imha yöntemlerinin her ikisini de içeren entegre bir torpido karşı tedbir sistemi çözümü bulunmuyor.

Tork'un, ASELSAN'ın geliştirdiği işlevsel imha karşı tedbir sistemleri Hızır ve Zargana ile entegre edilmesiyle denizaltıların ve gemilerin torpidolara karşı denizlerde çok daha güvenli seyir yapması hedefleniyor.

Tork, tüm torpido tiplerine karşı etkinlik, özgün ve güncel tasarım, denizaltılara kolayca adapte edilebilir modüler tasarım, akustik fonksiyonel imha karşı tedbir sistemleriyle entegre çalışabilme gibi özelliklere sahip bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ASELSANSu Altı SilahlarıHard-Kill TorpidoTorpidoya Karşı Savunma Torpidosu
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