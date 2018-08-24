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ASELSAN hayat kurtaracak

ASELSAN, yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalara hayat kurtaran elektroşok cihazlarını da ekledi.

ASELSAN hayat kurtaracak

ASELSAN, yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalara hayat kurtaran elektroşok cihazlarını da ekledi.

24 Ağustos 2018 Cuma 17:24
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ASELSAN hayat kurtaracak

ANKARA 

Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezlerinden ASELSAN, tıbbi cihazların yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarını genişletiyor. Hayat kurtaran elektroşok cihazlarının üretimini gündemine alan şirket, yenilikçi ve uluslararası pazarlarda iddialı yerli ürünler geliştirmeyi amaçlıyor.

ASELSAN, savunma elektroniğine yönelik bilgi birikimini Türkiye'nin güvenlik, ulaşım, enerji, otomasyon ve sağlık teknolojileri alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıyor.

Şirket, sağlık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetlerini artıracak projeler ile çözümler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda donanım, yazılım, cihaz ve sistem geliştirme, üretim faaliyetleri yürütülüyor.

Tıbbi cihazların yerlileştirilmesini gündemine alan ASELSAN, bir süredir radyoloji (X-Ray) görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans (MR) görüntüleme sistemi, harp ve acil yardım akıllı turnikesi geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sivil ve askeri savunmanın kritik bir alanı olan biyolojik savunmaya yönelik tespit, teşhis, analiz ve simülasyon sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesi ve bu kapsamda gerekli teknolojilerin kazanılması amacıyla biyotanı ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı savunma sistemi) sistemlerine yönelik araştırma çalışmalarına devam ediliyor.

ASELSAN tıbbi cihazlara yönelik bu çalışmalara yeni bir ürün daha ekleyecek. Şirket, bu amaçla METsis Medikal ile defibrilatör (elektroşok) cihazlarına yönelik iş birliği yapacak.

METsis Medikal, üniversite-sanayi iş birliğiyle 20'den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin ilk ve tek eksternal defibrilator cihazı üreticisi olarak dikkati çekiyor.

ASELSAN’ın mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme ve kalite yönetimi kabiliyetleriyle METsis’in defibrilatör konusundaki alan uzmanlığının bir araya geleceği iş birliğiyle, bu alanda yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi hedefleniyor.

Şirket, savunma sanayisinde elde edilen mühendislik yetenekleriyle Türkiye'nin tıbbi cihaz üretimi konusundaki mevcut birikimine liderlik etmeyi ve tıbbi cihaz sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Zamanla yarışta en önemli yardımcı 

Dünya genelinde yaşamını yitiren her 3 kişiden biri yani yılda yaklaşık 20 milyon kişi kalp rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybediyor. Ani kalp durması da en önde gelen ölüm nedeni olarak görülüyor.

Bu durumla karşılaşıldığında yaşama tutunma şansını arttıran en etkili ve önemli cihaz defibrilatör yani kalp elektroşok cihazı oluyor. Defibrilatör ile kalbe elektrik akımı verilerek kalp kaslarındaki düzensiz titreşimler sonlandırılıyor ve kalbin normal şekilde çalışması sağlanıyor.

Ani kalp durması durumunda ilk 20-30 saniyede uygulanan defibrilasyon, yüzde 100'e yakın oranda kalp atışını normal ritmine döndürebiliyor. Defibrilasyon uygulanmasında geç kalınan her dakika ise yaşam şansının yüzde 10 azalması anlamına geliyor. Bu sebeple, hastane dışında da defibrilatör cihazlarına ulaşılabilmesi çok önem taşıyor.

Temel ilk yardım eğitimi alan herkesin kullanabileceği otomatik defibrilatör cihazları bu noktada devreye giriyor. Otomatik defibrilatörler kalbin elektriksel aktivitesini analiz ederek elektroşok uygulamasının gerekliliğine karar veriyor.

İş yeri, alışveriş merkezi, toplu taşım araçları gibi kalabalıkların olduğu yerler, otomatik defibrilatör cihazlarının konumlandırılması gereken yerler olarak öne çıkıyor. Bu sayede acil müdahale yetersizliği nedeniyle kalp krizlerinde yüzde 40 oranında seyreden can kaybının en aza indirilmesi mümkün olabileceği belirtiliyor.

Dünyadaki otomatik defibrilatör cihazı pazarı yaklaşık 3 milyar dolar buluyor ve pazar hızla büyüyor.

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ASELSANRobot
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