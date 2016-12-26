BBC

'nin haberine göre,

Royal Marsden

Hastanesi araştırmacıları, İskoç cerrah John Hunter'ın 230 yıl önce bir hastasına koyduğu

kemik

tümör

ü

teşhisini inceledi.

Hunter'ın St George's Hastanesinde alt uyluk kemiği şişen hastanın bacağını keserek koyduğu "kemiğin kendisinden kaynaklanan tümör çeşidi" teşhisini doğrulayan doktorlar, kanserin zaman içinde nasıl değiştiğine ilişkin ipuçları elde etti.

Çalışma ekibinden Dr. Christina Messiou, "Tanının gerçekten etkileyici olduğunu düşünüyorum. Doğrusu Hunter'in hastaya uyguladığı yöntem, bizim de modern tıpta uygulayacağımız yöntemle benzer ilkeler izliyor. Örneklere bakarak, John Hunter'in osteosarkomaya (kemik tümörü) ilişkin yazdıkları hastalığa dair bildiklerimizle şaşırtıcı bir biçimde uyuşuyor." dedi.

Bulgular arasında herhangi bir farklılık olup olmadığını görmek için Hunter'ın tarihi örnekleriyle çağdaş tümörleri mikroskopik ve genetik olarak karşılaştırdıklarını belirten Messiou, "Bu, kanserin 200 yıldan fazla süredir gelişimini inceleyen bir çalışma ve dürüst olmak gerekirse ne bulacağımızı gerçekten bilmiyoruz." diye konuştu.

Hunter'ın Cerrahlar Kraliyet Koleji'ndeki Hunterian Müzesi'nde sergilenen tıbbi koleksiyonunda bulunan notlarda ünlü cerrahın söz konusu hastanın durumuna ilişkin "Kemikte bir kalınlaşma oluyor ve şişlik giderek artıyordu. Bacağın sorunlu kısmı üzerinde yapılan çalışmada, uyluk kemiğinin alt kısmını saran, kemiğin kendisinden kaynaklanıyor gibi görülen tümör çeşidi bir madde bulundu. Bundan sonra hasta giderek kilo kaybetti ve nefes alış verişi güçleşti. Hasta bacağının kesilmesinden yedi hafta sonra hayatını kaybetti ve yapılan otopsi sonucu kemik tümörünün hastanın akciğerlerine, kalp ve kaburgasına sıçradığı ortaya çıktı." ifadeleri yer alıyor.

AA