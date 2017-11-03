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Apple'dan 'tarihi' yükseliş

Piyasa değeri 900 milyar dolara ulaşan Apple, tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu.

Apple'dan 'tarihi' yükseliş

Piyasa değeri 900 milyar dolara ulaşan Apple, tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu.

03 Kasım 2017 Cuma 17:37
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Apple'dan 'tarihi' yükseliş

Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 900 milyar dolara ulaştı.

Apple'ın hisse başına değeri dünü 168,11 dolardan kapatmasının ardından, bugün New York borsasının açılmasıyla birlikte yüzde 3,65 prim yaptı ve 174,26 dolara kadar tırmandı.

Böylece, firmanın piyasa değeri 900 milyar dolara ulaşırken, Apple tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket oldu.

Apple, dün açıkladığı bilançosunda, bu yılın temmuz-eylül döneminde net karının, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 18,9 artışla 10,71 milyar dolara ulaştığını, gelirinin de yüzde 12,2 yükselerek 52,58 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca, şirketin, iPhone, iPad ve Mac satışlarıyla, AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerle, Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde ettiği gelirlerde de yıldan yıla artış görülmüştü.

Uzmanlar, Apple'ın güçlü gelen bilançosu sayesinde şirketin hisselerine talebin arttığını belirterek, iPhone X satışlarının da yüksek olması durumunda firmanın ekim-aralık dönemine ait bilançosunun da güçlü gelmesinin beklendiğini vurguladı.

Apple'ın yeni akıllı telefon modeli iPhone X bugün piyasaya sürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Apple
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