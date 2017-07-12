Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
103779
ALTIN
140.899
DOLAR
3.5993
STERLIN
4.6304
EURO
4.1230
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit
SON DAKİKA
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama...
Süper Lig'de fikstür heyecanı
SON DAKİKA
Süper Lig'de fikstür heyecanı

Apple Çin'de veri merkezi açacak

Çin'de açılacak ilk Apple veri merkezi için firmanın bir milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı.

Apple Çin'de veri merkezi açacak

Çin'de açılacak ilk Apple veri merkezi için firmanın bir milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:46
5 Okunma
Apple Çin'de veri merkezi açacak

ABD'li teknoloji firması Apple'ın, Çin'in güneyinde bulunan Guicou eyaletinde veri merkezi açacağı bildirildi.

Eyaletin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Apple'ın Çin'deki ilk veri merkezini, Gui'an Yeni Gelişim Bölgesi'ne açacağı belirtildi.

Çin ana karasındaki iCloud servislerinin yürütüleceği merkez için firmanın, bir milyar dolar yatırım yapacağı kaydedildi.

Merkezin güç kaynağının tamamen yenilenebilir enerji olacağı ifade edilen bu yatırımın, Çin'in güneyinde yeşil enerji alanında pilot bir çalışma niteliğini taşıyacağı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AppleVeri MerkeziÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli uydu RASAT İstanbul'u görüntüledi
Yerli uydu RASAT İstanbul'u görüntüledi
Bataryasız cep telefonu icat edildi
Bataryasız cep telefonu icat edildi
İnternete led ampuller üzerinden bağlanılabilecek
İnternete led ampuller üzerinden bağlanılabilecek
"Yazın sıcaktan eriyen yolların alternatifi beton yol"
"Yazın sıcaktan eriyen yolların alternatifi beton yol"
Facebook bir haftada 66 bin paylaşımı sildi
Facebook bir haftada 66 bin paylaşımı sildi
İç ve Dış Mekânlar İçin Kusursuz Led Ekranlar
İç ve Dış Mekânlar İçin Kusursuz Led Ekranlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ