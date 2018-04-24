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AP Milletvekili Bildt: Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim

AP Milletvekili Bildt, "İhtiyaç sahibi sığınmacılara yardıma koşan Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim." dedi.

AP Milletvekili Bildt: Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim

AP Milletvekili Bildt, "İhtiyaç sahibi sığınmacılara yardıma koşan Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim." dedi.

24 Nisan 2018 Salı 12:19
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AP Milletvekili Bildt: Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim

İsveç'in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Anna Maria Corazza Bildt, Türkiye'nin ırkçılığa ve aşırıcılığa meydan vermeden 3 milyon sığınmacıya baktığına şahit olduğunu belirterek, ''İhtiyaç sahibi sığınmacılara yardıma koşan Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim.'' dedi.

Bildt, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini söyledi.

AP Milletvekili Bildt, ''Harika ve güzel bir ülke olan Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'ye yaptığım birçok ziyaret kapsamında muhteşem kadınlar ve insanlarla tanıştım, harika bir kültür öğrendim. Baklavayı çok seviyorum.'' dedi.

"İhtiyaç sahibi sığınmacılara yardıma koşan Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim"

Türkiye'nin ırkçılığa ve aşırıcılığa meydan vermeden 3 milyon sığınmacıya baktığına şahit olduğunu kaydeden Bildt, sözlerine şöyle devam etti:

''AP'de Türkiye Dostları Grubu'nun başkanıyım. Düzenli olarak Türkiye'ye seyahat ediyorum. Seyahatler sırasında sadece Ankara'ya ve İstanbul'a gitmiyorum. Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Türkiye'nin Suriye sınırına, Gaziantep ve Nizip meydan vermeden 3 milyon sığınmacıya baktığına şahit oldum. İhtiyaç sahibi sığınmacılara yardıma koşan Türk halkının cömertliğine ve insanlığına tanıklık ettim. Tabii ki her şey dört dörtlük değil ama genel anlamda Türkiye'nin sığınmacı politikası başarılı buluyorum.''

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere de değinen Bildt, ''Türkiye ve AB arasında birçok ortak çalışma var. Gümrük Birliği gibi, terörizmle mücadele gibi. Ayrıca Türkiye göç, enerji, barış, güven ve ticaret konularında AB'nin Ortadoğu'ya açılan bir kapısı ve kilit bir ortağıdır. AB ile Türkiye arasında iş birliğinin ve diyaloğun devam etmesi lazım.'' değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
APAnna Maria Corazza Bildt
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