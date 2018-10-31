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Antarktika'da dev buzul parçası koptu

Antarktika'da Pine Adası buzulundan Manhattan'ın 5 katı büyüklüğünde bir parçanın koptuğu bildirildi.

Antarktika'da dev buzul parçası koptu

Antarktika'da Pine Adası buzulundan Manhattan'ın 5 katı büyüklüğünde bir parçanın koptuğu bildirildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:46
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Antarktika'da dev buzul parçası koptu

LiveScience'ın haberine göre, ay başında uydu görüntülerinde Pine Adası buzulunda fark edilen kırığın, 29 Ekim'de koptuğu tespit edildi.

New York'un ticari ve kültürel merkezi Manhattan'ın 5 katı, 300 kilometrekare büyüklüğündeki buzul parçasının gün içinde küçük parçalara bölündüğü belirtildi.

Hollanda'da Delft Teknoloji Üniversitesi Jeoloji ve Uzaktan Algılama Bölümünde görevli Yardımcı Doçent Stef Lhermitte, buzullardan kopuşun haftalar ya da aylar süreceğinin tahmin edildiğini belirtti. Lhermitte, ay başında fark edilen kırığın bu kadar çabuk buzuldan ayrılmasını şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
New YorkAntarktika
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