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Android ücretli hale gelebilir

AB'nin Google'a mobil işletim sistemi Android'e kendi arama ve web tarama uygulamalarını paket olarak eklediği gerekçesiyle verdiği 4,3 milyar avroluk para cezası, işletim sisteminin ücretli hale getirilmesine yol açabilir.

Android ücretli hale gelebilir

AB'nin Google'a mobil işletim sistemi Android'e kendi arama ve web tarama uygulamalarını paket olarak eklediği gerekçesiyle verdiği 4,3 milyar avroluk para cezası, işletim sisteminin ücretli hale getirilmesine yol açabilir.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:55
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Android ücretli hale gelebilir

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Google Üs Yöneticisi Sundar Pichai, blog yazısında, Android'in iş modelinin Google'ın diğer uygulamalarıyla oluşturduğu eko-sisteme dayandığını, Avrupa Birliğinin (AB) kararı sonrası bu dengenin bozulması nedeniyle Android'in bedava ve açık bir sistem olmaktan çıkarak ücretli ve tescilli hale gelebileceğini belirtti.

Pinchai, tipik bir Android kullanıcısının işletim sistemiyle telefonuna 50 kadar uygulama yüklediğini ve bunların çoğunun başka üreticilere ait olduğunu, ön tanımlı arama ve web tarama uygulamalarının ise silinerek başka versiyonlarının kullanılabileceğini ifade etti.

Pinchai, şunları kaydetti:

"Eğer cep telefonu üreticileri ve ağ operatörleri bizim uygulamalarımızı cihazlarına yükleyemezlerse bu Android ekosisteminin dengesini olumsuz etkileyecektir. Android'in şu ana kadar var olan iş modeli, teknolojimizi cep telefonu üreticilerine ücretsiz ve sıkı olarak kontrol edilmeyen, açık bir dağıtım modeliyle ulaştırmamıza olanak sağlıyordu ancak alınan karar bu hassas dengeyi bozabilir. Karar, açık platformlardan tescilli ticari sistemlere doğru bir yönelişi teşvik ediyor."

AB Komisyonu, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avroluk rekor seviyede para cezası kararı alındığını açıklamıştı. Komisyon, Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiğini belirtmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
The VergeAndroidGoogleSundar Pichai
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