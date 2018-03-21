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Anadolu’nun Büyük İşletmeleri Vodafone’la Dijitalleşiyor

Vodafone, Royal Balloon Misafirlerini Balonda Bile Tüm Dünyaya Bağlıyor

Anadolu’nun Büyük İşletmeleri Vodafone’la Dijitalleşiyor

Vodafone, Royal Balloon Misafirlerini Balonda Bile Tüm Dünyaya Bağlıyor

21 Mart 2018 Çarşamba 11:09
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Anadolu’nun Büyük İşletmeleri Vodafone’la Dijitalleşiyor

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, sunduğu teknoloji çözümleriyle Anadolu işletmelerinin gücüne güç katmaya devam ediyor. Kapadokya’da lüks ve kişiselleştirilmiş sıcak hava balon uçuş hizmeti sunan Royal Balloon, mobil iletişim altyapısı için Vodafone’u tercih etti. Royal Balloon böylece, Vodafone çözümleri ile misafirlerine yüzlerce metre yükseklikte dahi Wi-Fi hizmeti sağlayarak, benzersiz bir balon deneyimi yaşatıyor. 

Dijitalleşmesini tamamlayarak yarına bugünden hazırlanmayı hedefleyen işletmelerin tercihi Vodafone, Kapadokya’da lüks sıcak hava balon uçuşları gerçekleştiren Royal Balloon ile yeni işbirliğini duyurdu. Tüm mobil iletişim altyapısını Vodafone’a emanet eden Royal Balloon, yüzlerce metre yükseklikte bile Kapadokya’da balon keyfi yapan yolcuların internet hizmetinden yararlanabilmelerini sağlıyor.

Turizm sektöründe 2010 yılından bu yana hizmet veren Royal Balloon için geliştirdiği çözümle Vodafone, sıcak hava balonlarında internet hizmeti sağlayarak, büyük kısmı yabancı turistlerden oluşan yolculara, kendi telefonlarında data hakları olmasa bile, balon içinde internete bağlanarak Kapadokya’nın güzelliğini sevdikleriyle paylaşabilme imkanı veriyor.

Meltem Bakiler Şahin: “Anadolu markalarının yanında olmayı sürdüreceğiz”

Dijitalleştirmeyi hedefleyen işletmelere, Vodafone İş Ortağım çözümleri sayesinde ihtiyaca özel hizmetler geliştirdiklerini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu: “Perakendeden sanayiye kadar hemen her sektörden kurumsal müşterimiz için, rekabette dijitalleşerek öne çıkmayı hedefledikleri alanlarda çözümler geliştiriyor ve ülke kalkınmasına sağladıkları katkıyı artırabilmelerine destek olabilmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda yalnızca İstanbul ve çevresi ile yetinmiyor, ekonominin lokomotifi olan yerel kuruluşlara ulaşabilmeye de büyük önem veriyoruz. Anadolu’daki işletmelerin dijital ortağı olarak, telekomünikasyon hizmetlerimizi tüm Türkiye’deki işletmeler için ulaşılabilir kılıyor ve Anadolu markalarının büyümesine, tanınırlıklarını artırabilmelerine ek olarak Türkiye’nin uçtan uca dijitalleşmesine de katkı sağlıyoruz.”

Mehmet Dinler: “Vodafone’un desteği ile işimizi teknoloji ile geliştirdik”

Royal Balloon olarak balon turizmindeki standartları daha da yükseklere taşımayı amaçladıklarını belirten Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler ise,  “Bu doğrultuda, müşterilerimize mükemmel bir deneyim yaşatmak en önem verdiğimiz konu. Müşterilerimizin deneyimlerine neler ekleyebileceğimizi sürekli araştırdık ve nihayetinde Vodafone’un desteği ile işimizi teknoloji ile geliştirdik. Vodafone’un bize önerdiği çözümlerle misafirlerimize balonda bile Wi-Fi hizmeti sağlayabiliyoruz. Dijitalleşmede doğru iş ortağını seçerek, bugün misafirlerimize muhteşem bir balon deneyimi yaşatmaktan ve işimizi daha ileri taşımaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
VodafoneDijitalRoyal Balloon Misafirleri
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