Amerikalı Verizon Yahoo'nun çekirdek faaliyetlerini satın alacak

Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications'ın, Yahoo'nun araştırma ve reklam işlemlerini 5 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, çeşitli medya organları iki şirketin cuma gününden beri görüştüğünü ve Verizon'un Yahoo'nun çekirdek faaliyetlerini 5 milyar dolara satın almayı kabul ettiğini yazdı.

Verizon konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Yahoo geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde 440 milyon dolar zarar ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Verizon geçen yıl internet şirketi America On Line'ı (AOL) 4,4 milyar dolara satın almıştı.