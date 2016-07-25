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Amerikalı Verizon Yahoo'nun çekirdek faaliyetlerini satın alacak

Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications'ın, Yahoo'nun araştırma ve reklam işlemlerini 5 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Amerikalı Verizon Yahoo'nun çekirdek faaliyetlerini satın alacak

Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications'ın, Yahoo'nun araştırma ve reklam işlemlerini 5 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 11:53
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Amerikalı Verizon Yahoo'nun çekirdek faaliyetlerini satın alacak

 Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Verizon Communications'ın, Yahoo'nun araştırma ve reklam işlemlerini 5 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, çeşitli medya organları iki şirketin cuma gününden beri görüştüğünü ve Verizon'un Yahoo'nun çekirdek faaliyetlerini 5 milyar dolara satın almayı kabul ettiğini yazdı.

Verizon konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Yahoo geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde 440 milyon dolar zarar ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan Verizon geçen yıl internet şirketi America On Line'ı (AOL) 4,4 milyar dolara satın almıştı.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 11:54
Anahtar Kelimeler:
Verizon CommunicationsYahooBbcAmerica On Line
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