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Almanya ve İsrail, yapay zeka ve nanoteknolojide iş birliğine gidecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İsrail ziyaretinde iki ülke arasında yapay zeka ve nanoteknoloji alanında daha fazla iş birliğine gidilmesi kararı alındı.

Almanya ve İsrail, yapay zeka ve nanoteknolojide iş birliğine gidecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İsrail ziyaretinde iki ülke arasında yapay zeka ve nanoteknoloji alanında daha fazla iş birliğine gidilmesi kararı alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 13:06
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Almanya ve İsrail, yapay zeka ve nanoteknolojide iş birliğine gidecek

Almanya ve İsrail, ekonomi, bilim, yapay zeka, nanoteknoloji ve siber güvenlik alanlarında daha fazla iş birliği yapacak.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, İsrail ile Almanya Ortak Kabine Toplantısı kapsamında 2 günlük resmi bir ziyaret için İsrail'de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman bakanlar, İsrailli bakanlarla ekonomi ve teknoloji konularında görüşmeler yapacak.

2 ülke arasında teknolojik alanda daha fazla iş birliği yapılmasını içeren niyet mektubunu bugün imzalayacak olan Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile İsrail Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, yapay zeka, siber güvenlik ve nanoteknoloji alanında ortak projeleri de görüşecek.

Merkel’in ziyaretinde ayrıca, 2012'de Cornelius Gurlitt'in Münih'teki dairesinde Nazilerin yağmaladığı ortaya çıkan bin 400 parçalık "paha biçilmez" Gurlitt koleksiyonunun da gelecek yıl İsrail müzesinde sergilenmesine karar verilecek.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya, geçen yıl İsrail’e 4,3 milyar avroluk ihracat yaparken, İsrail’den 1,96 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaİSRAİLYapay ZekaNanoteknoloji
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