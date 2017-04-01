Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88947
ALTIN
145.813
DOLAR
3.6292
STERLIN
4.5542
EURO
3.8822
'Alçı'ya son
'Alçı'ya son
İhracat yüzde 19 arttı
İhracat yüzde 19 arttı
KAHRAMAN YÜZBAŞIYI DURDURAMADILAR
SON DAKİKA
İyilikte yarışıyorlar
İyilikte yarışıyorlar
'Kapıda vize' sevinci
'Kapıda vize' sevinci

'Alçı'ya son

Düzce Üniversitesi bünyesinde geliştirilen cihaz, alçı gerektiren kemik kırıklarında, ameliyata gerek kalmadan röntgenler ışığında bilgisayar yazılımı sayesinde alçısız tedavi imkanı sağlıyor.

'Alçı'ya son

Düzce Üniversitesi bünyesinde geliştirilen cihaz, alçı gerektiren kemik kırıklarında, ameliyata gerek kalmadan röntgenler ışığında bilgisayar yazılımı sayesinde alçısız tedavi imkanı sağlıyor.

01 Nisan 2017 Cumartesi 11:29
4 Okunma
'Alçı'ya son

Düzce Üniversitesinde yaklaşık 7 yıldır sürdürülen araştırma sonucu üretilen cihaz, hastanın "alçısız" ve "ameliyatsız" tedaviyle kısa sürede yürüyebilmesi, denize girebilmesi ve günlük ihtiyaçlarını zorlanmadan yapabilmesine imkan sağlayacak.

Üniversiteden bir profesör, bir doktor ve bir fizik öğretmeninden oluşan ekibin uzun süren ve birçok denemenin ardından ürettiği 6 ayaklı mekanizmaya sahip cihaz, kırık noktasına göre değişebilen yön sitemi sayesinde sisteme bağlantılı bir yazılım desteğiyle kırıklarda yanlış kaynamayı engelleyecek.

Ameliyatsız bir şekilde kemiğin düzgün kaynaması ve alçı kullanmadan tedavi imkanı sunan cihaz, hastanın iyileşme sürecini kısalttığı gibi alçının verdiği günlük yaşam zorluklarını da ortadan kaldırarak tedavi sürecini rahat bir şekilde atlatmasına imkan verecek.

Hastaneye kırık şikayetiyle gelen hastanın önce röntgenleri çekiliyor. Ardından bu sistem sayesinde cihaz kemiğe tutturulup, bilgisayar yazılımıyla kemik kırığı birleştiriliyor. Böylece alçıya gerek kalmadan kırık sabitlenmiş oluyor.

Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'17) altın madalyayla ödüllendirilen buluşun patent başvurusu yapılarak üretim aşamasına geçildi.

Ekip lideri Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İstemi Alp Yücel, yaptığı açıklamada, ekibiyle uzun süredir ortopedide kullanılan "platin" diye adlandırılan ürünler üzerinde çalıştığını söyledi.

Yücel, yaklaşık 7 yıldır platin ve benzeri ürünler üzerine farklı çalışmalar yaptıklarını ve birkaç farklı denemede bulunduklarını belirterek, "Kırık tedavisinde kullanmak için ürettiğimiz ürünümüzün patent başvurusunu yaparak artık son aşaması olan üretim kısmına kadar ulaştık." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Düzce ÜniversitesiAlçısız TedaviAmeliyatsız TedaviProf. Dr. İstemi Alp Yücel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Siber saldırılar 6 kat arttı"
"Siber saldırılar 6 kat arttı"
4,5G 1 yaşında
4,5G 1 yaşında
İlk 'alo'
İlk 'alo'
DNA onarımının kritik bileşeni bulundu
DNA onarımının kritik bileşeni bulundu
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ