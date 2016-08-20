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'Aktif karbonda' sınırlarını aştı

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Önal, kayısı çekirdeği kabuğundan ürettiği aktif karbonu geliştirerek kategorisinde dünyanın en yüksek yüzey alanına sahip aktif karbonunu üretmeyi başardı.

'Aktif karbonda' sınırlarını aştı

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Önal, kayısı çekirdeği kabuğundan ürettiği aktif karbonu geliştirerek kategorisinde dünyanın en yüksek yüzey alanına sahip aktif karbonunu üretmeyi başardı.

20 Ağustos 2016 Cumartesi 13:12
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'Aktif karbonda' sınırlarını aştı
MALATYA
Çalışmasının detaylarını AA muhabiriyle paylaşan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Önal, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde kendisine tahsis edilen laboratuvarda 25 yıldır aktif karbon üretimine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Malatya'nın en önemli değeri kayısıyı her şeyiyle endüstriye dönüştürmek, çekirdeğinden aktif karbon üretmek için bu çalışmaya başladığını anlatan Önal, kayısı çekirdeğinin, aktif karbon üretiminde önemli bir malzeme olduğunu belirtti.

Daha önce Türkiye'de en yüksek yüzey alanına sahip aktif karbonu kayısı çekirdeği kabuğundan ürettiğini, bunun 3 bin 250 metrekare/gram yüzey alanına sahip olduğunu anımsatan Önal, bunun tıpta kullanıma uygun (hastahanelerin acil servislerinde aktif karbon solüsyonu) olarak patentlendiğini kaydetti.

Aktif karbon üzerinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Önal, "Daha önce yaptığım çalışmayı daha da geliştirerek, kayısı çekirdeği kabuğundan 3 bin 861 metrekare/gram yüzey alanıyla kendi kategorisinde dünyanın en yüksek yüzey alanına sahip aktif karbonunu ürettim. Çin'in yıllık aktif karbon ihtiyacı 1.3 milyon ton. Bunun 800 bin tonunu üretiyor, geri kalanını da ithal ediyor. Türkiye'de 1 gram aktif karbon üretilmiyor. Ülkemizin 2023-2071 hedefi var. Bunu yakalamamız için kimya endüstrisinde çok yol kat etmemiz lazım. Aktif karbon da bunlardan biri." dedi.

"Aktif karbon açığı giderecek"
Türkiye'de elektrik, elektronik endüstrisinde büyük katma değeri olan hiçbir ürün üretilmediğini savunan Önal, şunları kaydetti:

"Örneğin, Türkiye'de yılda 5 milyar dolar cep telefonuna para veriyoruz. Cep telefonun içeriğinde aktif karbonlu malzemeler önemli bir yere sahiptir. Yeni nesil güneş pilleri aktif karbon temellidir. Ülkemizde müthiş bir şekilde güneş enerjisinden faydalanma yoluna gidiliyor. O güneş reaktörlerinde yüzde 100 yurt dışına bağlıyız. Bu aktif karbon oradaki açığı da giderecek. Aktif karbon uzay teknolojisinde de öncü bir malzeme."

AA

Son Güncelleme: 20.08.2016 13:12
Anahtar Kelimeler:
AktifKarbonda - Önce Vatan Gazetesi
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