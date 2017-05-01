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Akıllı telefon kullanım yaşı 9'a indi

Çocukların dünyada medya kullanım alışkanlıklarını araştıran İngiliz şirket, Türkiye'deki çocuklarda akıllı telefon kullanım yaşının 11-12'den 9-10'a indiğini ortaya koydu

Akıllı telefon kullanım yaşı 9'a indi

Çocukların dünyada medya kullanım alışkanlıklarını araştıran İngiliz şirket, Türkiye'deki çocuklarda akıllı telefon kullanım yaşının 11-12'den 9-10'a indiğini ortaya koydu

01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:22
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Akıllı telefon kullanım yaşı 9'a indi

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca (TRT), kurum yapımlarının yabancı yayın kuruluşlarına tanıtılması amacıyla İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2. TRT Uluslararası İzleme Günleri'ne 40 ülkeden katılan yayıncı ve araştırmacılar arasında dünyada medya kullanım alışkanlıklarını araştıran İngiltere merkezli Dubit Research şirketi araştırma yöneticisi Adam Woodgate de yer aldı.

Woodgate, yaptığı açıklamada, Afrika, Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asya'da çocukların geleneksel ve dijital medya kullanım alışkanlıklarını araştırdıklarını söyledi.

Dünyanın her yerinde çocukların her çağda olduğu gibi "eğlenmek" istediğini ifade eden Woodgate, yeni dönem çocuklarının farkının ise "istedikleri anda istedikleri şeye kavuşabilmeleri" olduğunu kaydetti.

Çocuklarda dijital medyaya yönelimin Türkiye'de Almanya ve Fransa gibi ülkelerden daha çok olduğuna işaret eden Woodgate, dünyanın her yerinde olduğu gibi 7-8 yaşına kadar çocukların medya araçları arasında en çok televizyonu kullandığını ifade etti.

Ebeveyn gözetimindeki televizyonun en güvenilir medya aracı olarak benimsendiğini vurgulayan Woodgate, bu yaşlardan sonra medya kullanım alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çekti.

Akıllı telefon kullanım yaşı geriledi

Yapılan araştırmalarda binin üzerinde çocuk ve aileyle görüşüldüğünü aktaran Woodgate, "Araştırmalar şunu gösteriyor ki akıllı telefon kullanımında 11-12 yaştan 9-10 yaşa gerileme söz konusu." dedi.

Woodgate, günümüzde 9-11 yaş aralığında en fazla tercih edilen elektronik medya aletinin akıllı telefonlar olduğuna dikkati çekerek, 9 yaşına kadar aile, medya kullanım alışkanlıklarında etkiliyken bu yaştan sonra sınıf arkadaşlarının görüşlerinin önem kazandığını dile getirdi.

Dijital medyanın ne ürettiği konusunu da araştırdıklarını anlatan Woodgate, "Araştırma sonuçlarına göre çocuklar en çok 1-2 dakikalık çabuk tüketilen videoları tercih ediyor. Arkadaşlarını beklerken bu videoları çabucak izliyorlar. 1-2 dakikada tamamlanan konsol oyunları da ilgilerini çekiyor." diye konuştu. 

Çocukların animasyonlara, televizyon şovlarına, doğal yaşam videolarına ilgi gösterdiğini anlatan Woodgate, kız çocuklarında öncelikli tercihin tüylü oyuncakların yer aldığı içeriklerin, erkek çocuklarında ise köpekbalığı, yırtıcı hayvanların kullanıldığı içeriklerinin olduğunu aktardı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Radyo Ve Televizyon KurumuTrtDubit ResearchAdam WoodgateDijital Medya Kullanım AlışkanlıklarıAkıllı Telefon Kullanım Yaşı
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