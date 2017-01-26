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Akbabalar videokapanla görüntülendi

Iğdır'da yaşayan koruma altındaki akbabalar, Anadolu Ajansı muhabiri ve videokapan tarafından görüntülendi.

Akbabalar videokapanla görüntülendi

Iğdır'da yaşayan koruma altındaki akbabalar, Anadolu Ajansı muhabiri ve videokapan tarafından görüntülendi.

26 Ocak 2017 Perşembe 14:51
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Akbabalar videokapanla görüntülendi

IĞDIR

Iğdır'da yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan akbabaların görüntülenmeleri amacıyla Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tuzluca ilçesinin kırsal kesimine yiyecek bırakılıp, hareket sensörlü videokapanlar yerleştirildi.

Yaklaşık 2 saat sonra yemleme yapılan alana gelen akbabalar, videokapanlarla kayıt altına alındı.

Akbabalar, görevlilerin çalışmalarını takip etmek için bölgeye giden AA muhabiri tarafından da görüntülendi.

Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bunlar ilimizden göç etmeyip kalan kızıl, kara ve sakallı akbabalardır. Tuzluca'nın ve Iğdır'ın kayalık ve taşlık kesimlerinde yaşarlar. Zor kış şartlarında yiyecek bulamadıkları için şehir çöplüğü civarına gelmekteler. Biz de bunların aç kalmamaları ve bölgemizi terk etmemeleri için yemleme çalışması yapıyoruz." dedi.

Görevliler tarafından, olumsuz hava koşulları yüzünden akbabaların aç kalmaması için doğaya yaklaşık 700 kilogram et bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Akbabaığdır
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