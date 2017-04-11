Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91391
ALTIN
150.294
DOLAR
3.7152
STERLIN
4.6168
EURO
3.9433
"Bağımsızlık referandumu"
"Bağımsızlık referandumu"
FETÖ'den 'kot pantolon' yasağı
FETÖ'den 'kot pantolon' yasağı
R. Onur Erim ile A’dan Z’ye Başkanlık Sistemi Röportajı
R. Onur Erim ile A’dan...
Fıkra gibi 'zirai don' tedbiri
Fıkra gibi 'zirai don' tedbiri
'Kızılay Sevgi Mağazası'
'Kızılay Sevgi Mağazası'

AIDS ile mücadelede yeni yöntem

Bilim adamları HIV ile savaşan antikorları bağışıklık hücrelerine bağlayan yeni bir yöntem geliştirdi.

AIDS ile mücadelede yeni yöntem

Bilim adamları HIV ile savaşan antikorları bağışıklık hücrelerine bağlayan yeni bir yöntem geliştirdi.

11 Nisan 2017 Salı 13:25
23 Okunma
AIDS ile mücadelede yeni yöntem

ABD'de bilim adamları, AIDS'e yol açan HIV ile savaşan antikorları bağışıklık hücrelerine bağlayan, böylece hücreleri virüse karşı dirençli hale getiren yeni bir yöntem geliştirdi.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan, The Scripps Araştırma Enstitüsünden (TSRI) bilim adamlarının laboratuvar ortamında yaptığı araştırma, virüse dirençli hücrelerin, hızla hastalıklı hücrelerin yerini alabileceğini gösterdi ve yöntemin, HIV taşıyıcısı bir kişide hastalığı tedavi etme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Araştırmada, antikorların hücre yüzeyini sarmasının sağlandığı, dolayısıyla HIV'in hücre alıcısına erişmesini ve enfeksiyonu yaymasını engellendiği kaydedildi.

Araştırma ekibinden Jia Xie, Richard Lerner ve Lita Annenberg Hazen'in, yöntemin insanlar üzerinde denenmeden önce etkinliğinin ve güvenliğinin test edilmesi için Hope's Gen Tedavisi Merkezi ile iş birliği yapmayı planladığı ifade edildi.

Bilim adamları ayrıca bağışıklık hücrelerine bağlanan bu antikorların, HIV'ı, serbest dolaşan, çözünür antikorlardan daha etkili biçimde bloke ettiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AIDSAIDS Ile MücadeleBağışıklık HücreleriSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Google kadınlara daha az maaş veriyor' iddiası
'Google kadınlara daha az maaş veriyor' iddiası
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak
Dünya'ya benzeyen bir gezegenin çevresinde atmosfer bulundu
Dünya'ya benzeyen bir gezegenin çevresinde atmosfer bulundu
'Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak'
'Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak'
Dünyanın ilk nano araba yarışı Fransa'da yapılacak
Dünyanın ilk nano araba yarışı Fransa'da yapılacak
İLK YERLİ MOTOR ÜRETİLDİ
İLK YERLİ MOTOR ÜRETİLDİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ