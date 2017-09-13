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Adana'da fil kalıntıları bulundu

Adana Tatarlı Höyük'te yapılan kazıda günümüzde de yaşamını sürdüren Asya filine ait diş ve kemik parçasına rastlandı.

Adana'da fil kalıntıları bulundu

Adana Tatarlı Höyük'te yapılan kazıda günümüzde de yaşamını sürdüren Asya filine ait diş ve kemik parçasına rastlandı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 12:30
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Adana'da fil kalıntıları bulundu

ADANA

Adana'da yürütülen Tatarlı Höyük kazısında Asya filine ait bir diş ve kemik parçası bulundu.

Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ÇÜ tarafından yapılan ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Ticaret Odasının katkı verdiği Adana-Ceyhan/Tatarlı Höyük kazı çalışmalarında Asya filine (Elephas Maximus) ait diş ve kemiğe rastlandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Tatarlı Höyük Kazısı Başkanı Yrd. Doç. Serdar Girginer, höyükteki çalışmalarda fillere ait kalıntılar tespit edildiğini belirtti.

Buluntular içindeki molar diş (azı dişi) hakkında yapılan tür tayininde dişin, bugün yaşayan iki filden biri olan Asya filine ait olduğunun görüldüğünü anlatan Girginer, şunları kaydetti:

"Dişin aşınma durumu göz önüne alındığında yetişkin bir bireye ait olduğu tespit edildi. Diğer buluntunun da yapılan çalışmalar sonucunda ön ayak tarak kemiğine ait parça olduğu belirlendi. Kemiğin kaynaşma yüzeyinin kapanmamış olmasından dolayı da bunun genç bir Asya filine ait olduğu değerlendirilmiştir. Hem dişi hem de kemik üzerinde herhangi bir kesim, işleme izine rastlanmamıştır.

Buluntularımızın birinin yamaç açmalarından, diğerinin de kesit temizliğinden ele geçtiği de göz önüne alındığında fillerimizin Hititler dönemi ile Geç Hitit dönemi arasındaki zaman dilimine tarihlenebileceğini ve bu dönemde Tatarlı Höyük'te fillerin yaşamış olduğunu düşünmekteyiz. Fildişi ticaretinin MÖ 2 bin ile bin yılın ilk yarısında Doğu Akdeniz ve Suriye'de yaygın olduğu, ele geçen fildişi eserlerden zaten bilinmektedir. Tatarlı Höyük de bu ticaretin içinde yer almış gibi görünmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFil KalıntılarıTatarlı Höyük
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