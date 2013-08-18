Açık uzayda 7 saat yürüdüler

Rus МKС-36/37 uzun seferi uçuş mühendisleri Yurçihin ve Misurkin, UUİ'den açık uzaya çıkarak, 7 saat 5 dakika boyunca çeşitli faaliyetlerde bulundu.



Rus uzay programı çerçevesinde UUİ'nin dışına çıkan kozmonotlar, Rusya'nın laboratuvar modülü için elektrik kablosu çekerek, modüle lokal internet ağı bağladı.



Yurçihin ve Misurkin açık uzayda 7 saa 5 dakika kalarak, Rusların açık uzayda en çok kalma rekorunu da kırdı.



Planlamalara göre geçen ay düzenlenmesi gereken uzay yürüyüşü, İtalyan astronot Luca Parmitano'nun başlığındaki su sızıntısı nedeniyle gerçekleşememişti.





