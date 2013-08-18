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Açık uzayda 7 saat yürüdüler

Rus kozmonotlar Fedor Yurçihin ve Aleksandır Misurkin uzayda 7 saat 5 dakika kaldı.

Açık uzayda 7 saat yürüdüler

Rus kozmonotlar Fedor Yurçihin ve Aleksandır Misurkin uzayda 7 saat 5 dakika kaldı.

18 Ağustos 2013 Pazar 10:27
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Açık uzayda 7 saat yürüdüler

Rus МKС-36/37 uzun seferi uçuş mühendisleri Yurçihin ve Misurkin, UUİ'den açık uzaya çıkarak, 7 saat 5 dakika boyunca çeşitli faaliyetlerde bulundu.

Rus uzay programı çerçevesinde UUİ'nin dışına çıkan kozmonotlar, Rusya'nın laboratuvar modülü için elektrik kablosu çekerek, modüle lokal internet ağı bağladı.

Yurçihin ve Misurkin açık uzayda 7 saa 5 dakika kalarak, Rusların açık uzayda en çok kalma rekorunu da kırdı.

Planlamalara göre geçen ay düzenlenmesi gereken uzay yürüyüşü, İtalyan astronot Luca Parmitano'nun başlığındaki su sızıntısı nedeniyle gerçekleşememişti.


AA

Son Güncelleme: 18.08.2013 10:28
Anahtar Kelimeler:
Açık Uzayda YürüdülerRus KozmonotlarFedor YurçihinAleksandır Misurkin
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