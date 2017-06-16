600 deniz mili katetti, Antalya'da görüntülendi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemer ilçesindeki Üç Adalar bölgesinde dalış yapan Yakup Koç'un kendisini arayarak, daha önce görmediği bir balık türünü fotoğrafladığını söylediğini aktardı.

Balığın fotoğraflarını incelediklerinde, Akdeniz'de yaşayan herhangi bir türe benzetemediklerini belirten Gökoğlu, yaptıkları incelemenin ardından balığın tropik sularda yaşayan Kızıldeniz'de de popülasyonu bulunan sarı kutup balığı olduğunu belirlediklerini söyledi.

Gökoğlu, balığın Akdeniz'de görülmesi kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Lübnan'da Beyrut Amerikan Üniversitesindeki bir bilim adamı bu balığın ülkesinde görüldüğünü duyurdu. Lübnan'dan sonra Antalya'da da görülmesiyle bu balık Akdeniz'de ikinci defa görüntülenmiş oldu. Biz de bu balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü bilimsel bir makale ile dünyaya duyurduk." dedi.

Balığın 45 santime kadar büyüyebildiğine dikkati çeken Gökoğlu, "Balon balığına benziyor. Dikenimsi yapılar ve bal peteğini andıran oluşumları var. Küçükken sarı renkte büyüdüğü zaman ise mavimsi bir renk alıyor. Dalgıç tarafından görüntülenen balık ergin bir birey olduğu için mavi renkte. Bu balık zehirli bir toksin üretiyor. Bu toksinden vücudunun dışında bir zırh oluşturuyor ve diğer balıklardan koruyor. İnsanlara herhangi bir zararı yok." diye konuştu.

Kızıldeniz'den gelen 60'ıncı tür

Sarı kutu balığının Kızıldeniz'den Türkiye'ye gelen 60'ıncı tür olduğuna işaret eden Gökoğlu, "Kızıldeniz'den Akdeniz'e balıklar ve karides gibi çeşitli organizmalar girmeye başladı. Bu göçlerde küresel ısınmanın büyük etkisi var. Akdeniz'e dökülen nehirlerin yapısının değişmesi de bu durumu etkiliyor. Akdeniz tropikleşmeye başlıyor. Pasifik Okyanusu'na benzemeye başladı. Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki bazı farklılıklar ortadan kalkıyor." ifadesini kullandı.